"Исконно русские" болота": Турчинов ответил Путину двойным оскорблением

Напомним, накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Незалежной "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские)", сообщает "Политика сегодня".

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своём сайте позволил себе весьма нелицеприятные и даже оскорбительные высказывания. Причём дважды.

Сначала он обозвал земли, о которых говорил глава государства, "исконно русскими" болотами", заявив, что их можно было бы уместить на территории Подмосковья, пишет URA.RU.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", - пишет Турчинов.

А после нанёс уже прямое оскорбление президенту России, сравнив его фактически с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества", - не стесняется некорректного сравнения экс-секретарь СНБО.

Он же добавил, что "история Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать".

Взбесили слова Путина и однопартийцев Порошенко. Они, напомним, назвали слова президента России о "русских территориях" "циничными заявлениями" и посчитали, что в них якобы содержится "неприкрытая угроза".

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины, - указывается в заявлении. - Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской Империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова".

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором 98 процентов жителей поддержали решение о возвращении в РФ. Однако в Киеве результаты референдума не признали до сих пор, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией.

Поэтому реакция партии Порошенко, который активно продвигает русофобские идеи, не удивляет.

"Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться, - говорится в заявлении. - Путину верить нельзя".

Здесь позволили себе не только резко и дерзко высказаться в адрес российского президента и его замечания, но и выставить требования действующему президенту Украины.

От Владимира Зеленского соратники Порошенко потребовали "дать публичную оценку таким заявлениям".