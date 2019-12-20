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"Исконно русские" болота": Турчинов ответил Путину двойным оскорблением

20 декабря 2019, 19:09  •  198 • Политика
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов двойным оскорблением ответил президенту Владимиру Путину на его слова об "исконно русских землях". Сначала украинец назвал эти земли "исконно русским" болотами", которые можно было бы уместить в территорию Подмосковья, а после привёл ещё более оскорбительное сравнение - но уже самого главы государства - с Адольфом Гитлером.
Напомним, накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Незалежной "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские)", сообщает "Политика сегодня".
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своём сайте позволил себе весьма нелицеприятные и даже оскорбительные высказывания. Причём дважды.
Сначала он обозвал земли, о которых говорил глава государства, "исконно русскими" болотами", заявив, что их можно было бы уместить на территории Подмосковья, пишет URA.RU.
"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", - пишет Турчинов.
А после нанёс уже прямое оскорбление президенту России, сравнив его фактически с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.
"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества", - не стесняется некорректного сравнения экс-секретарь СНБО.
Он же добавил, что "история Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать".
Взбесили слова Путина и однопартийцев Порошенко. Они, напомним, назвали слова президента России о "русских территориях" "циничными заявлениями" и посчитали, что в них якобы содержится "неприкрытая угроза".
"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины, - указывается в заявлении. - Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской Империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором 98 процентов жителей поддержали решение о возвращении в РФ. Однако в Киеве результаты референдума не признали до сих пор, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Поэтому реакция партии Порошенко, который активно продвигает русофобские идеи, не удивляет.
"Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться, - говорится в заявлении. - Путину верить нельзя".
Здесь позволили себе не только резко и дерзко высказаться в адрес российского президента и его замечания, но и выставить требования действующему президенту Украины.
От Владимира Зеленского соратники Порошенко потребовали "дать публичную оценку таким заявлениям".

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