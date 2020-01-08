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"Исключительно опасный путь": Эстония объяснила свой отказ ратифицировать договор о границах с Россией

08 января 2020, 01:54  •  62 • Политика
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о решении его страны не подписывать договор о границе с Россией. Этот отказ он объясняет тем, что ратификация договора - это "исключительно опасный путь", который приведёт к "огромным юридическим последствиям".
Эстонская правящая коалиция сделала заявление, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом сообщил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Он сказал: "Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора". Его слова приводит ТАСС со ссылкой на ERR.
Пыллуаас отметил, что даже если Госдума ратифицирует договор о границе, Эстонии не следует делать то же самое со своей стороны. "Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия". (Имеются в виду Ивангород и часть Печорского района, которые в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года принадлежали Эстонии).
Во-первых, считает спикер, Эстония аннулирует Тартуский мирный договор. А вслед за этим аннулируется и её правопреемственность, что автоматически изменит состав граждан страны, пояснил Пыллуаас. "Это исключительно опасный путь", - подчеркнул он.
Стоит напомнить, что нынешняя линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после 11 лет переговоров. Тогда же Россия и Эстония подписали пограничный договор. Однако после его внесения на ратификацию в парламент эстонские депутаты упомянули в предисловии Тартуский договор 1920 года. Москва была вынуждена отозвать свою подпись, и договор остался юридически незавершённым.
Переговоры решили продолжить в 2012-м. А затем соответствующий договор, подписанный в феврале 2014-го, парламенты Эстонии и России должны были ратифицировать для вступления в силу.

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