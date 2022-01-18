"Исключительно опасен": Доктор Комаровский предупредил об ошибке с Зеленским

Доктор Комаровский назвал Гордону опасную ошибку украинцев, к которой они оба приложили руку. "Мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины", - заявил врач.

Известный врач Евгений Комаровский считает, что украинцам нельзя было допускать ошибку, которую они совершили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Комаровский признался, что чувствует за собой вину в том плане, что перед выборами поддержал Зеленского. По мнению врача, его поддержка, а также поддержка других звёзд помогла партии Зеленского создать монобольшинство в Верховной раде.

Мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!

- заявил популярный врач в интервью.

При этом Комаровский добавил, что сам пока не готов заниматься политикой. И не будет готов, пока его семья находится на Украине. Врач опасается, что его близких попытаются использовать против него.