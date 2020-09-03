"Исключительно на добровольцах": Турция готовится испытать русскую вакцину от COVID

В ближайшее время в Турции могут начаться испытания русской вакцины от коронавируса, сейчас ожидается соответствующее разрешение, заявил глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

По его словам, поступил запрос на испытание вакцины, разработанной в России. Документы уже проверены, поэтому выдача разрешения ожидается в ближайшее время, говорит Коджа.

Министр добавил, что Турция уже испытывает две собственные вакцины. Чиновник подчеркнул, что все испытания проводятся "исключительно на добровольцах".