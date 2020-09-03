|
"Исключительно на добровольцах": Турция готовится испытать русскую вакцину от COVID
03 сентября 2020, 21:40 • 50 • В мире
Турция может в ближайшее время начать испытания русской вакцины от коронавируса, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. По его словам, испытания пройдут исключительно на добровольцах.
В ближайшее время в Турции могут начаться испытания русской вакцины от коронавируса, сейчас ожидается соответствующее разрешение, заявил глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
По его словам, поступил запрос на испытание вакцины, разработанной в России. Документы уже проверены, поэтому выдача разрешения ожидается в ближайшее время, говорит Коджа.
Министр добавил, что Турция уже испытывает две собственные вакцины. Чиновник подчеркнул, что все испытания проводятся "исключительно на добровольцах".
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2020, 01:30
|
01 сентября 2020, 11:55
|
02 сентября 2020, 02:35
|
29 августа 2020, 22:30
|
28 августа 2020, 04:20
|
30 августа 2020, 13:10
|
01 сентября 2020, 10:05