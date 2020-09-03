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"Исключительно на добровольцах": Турция готовится испытать русскую вакцину от COVID

03 сентября 2020, 21:40  •  50 • В мире
Турция может в ближайшее время начать испытания русской вакцины от коронавируса, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. По его словам, испытания пройдут исключительно на добровольцах.
В ближайшее время в Турции могут начаться испытания русской вакцины от коронавируса, сейчас ожидается соответствующее разрешение, заявил глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
По его словам, поступил запрос на испытание вакцины, разработанной в России. Документы уже проверены, поэтому выдача разрешения ожидается в ближайшее время, говорит Коджа.
Министр добавил, что Турция уже испытывает две собственные вакцины. Чиновник подчеркнул, что все испытания проводятся "исключительно на добровольцах".

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