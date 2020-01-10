"Исключительно из предосторожности": Послушав заявление Трюдо, Lufthansa вернула самолёт, вылетевший в Тегеран

В своём выступлении Джастин Трюдо отметил: Оттава располагает информацией из нескольких источников о том, что именно Тегеран сбил авиалайнер. При этом канадский премьер не исключил того, что трагедия произошла случайно и никто не планировал стрелять по самолёту.

На фоне этого заявления Lufthansa развернула свой лайнер Airbus A330, вылетевший вечером в четверг из Франкфурта-на-Майне в Тегеран. В беседе с журналистом агентства "Франс Пресс" представитель немецкого авиаперевозчика заявил, что на такой шаг руководство Lufthansa пошло "исключительно из предосторожности".

В настоящее время авиакомпания проводит оценку "ситуации с точки зрения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта Тегерана", добавил он. Как стало известно, Lufthansa отменила также и все рейсы на Тегеран, которые должны были быть выполнены в пятницу, 10 января.

Напомним, на борту самолёта Boeing 737-800 находились 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.

Ранее в СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения самолёта Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).

Прокомментировал ситуацию и президент США Дональд Трамп. Политик не исключает, что ошибку допустили иранцы, он также полностью исключил причастность США к трагедии.