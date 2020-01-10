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"Исключительно из предосторожности": Послушав заявление Трюдо, Lufthansa вернула самолёт, вылетевший в Тегеран
10 января 2020, 22:09 • 42 • В мире
Вслед за намёками о причастности Ирана к крушению украинского Boeing 737 под Тегераном, озвученными Дональдом Трампом, об этом же сказал и премьер Канады, После этого заявления Джастина Трюдо немецкая авиакомпания решила вернуть обратно свой самолёт, вылетевший в Тегеран из Франкфурта-на-Майне. "Исключительно из предосторожности", - сообщили в Lufthansa.
В своём выступлении Джастин Трюдо отметил: Оттава располагает информацией из нескольких источников о том, что именно Тегеран сбил авиалайнер. При этом канадский премьер не исключил того, что трагедия произошла случайно и никто не планировал стрелять по самолёту.
На фоне этого заявления Lufthansa развернула свой лайнер Airbus A330, вылетевший вечером в четверг из Франкфурта-на-Майне в Тегеран. В беседе с журналистом агентства "Франс Пресс" представитель немецкого авиаперевозчика заявил, что на такой шаг руководство Lufthansa пошло "исключительно из предосторожности".
В настоящее время авиакомпания проводит оценку "ситуации с точки зрения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта Тегерана", добавил он. Как стало известно, Lufthansa отменила также и все рейсы на Тегеран, которые должны были быть выполнены в пятницу, 10 января.
Напомним, на борту самолёта Boeing 737-800 находились 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.
Ранее в СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения самолёта Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).
Прокомментировал ситуацию и президент США Дональд Трамп. Политик не исключает, что ошибку допустили иранцы, он также полностью исключил причастность США к трагедии.
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