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"Исход войны России и НАТО может быть только один": Коротченко разбил доводы американского моряка

27 августа 2020, 15:30  •  88 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко разбил доводы американского моряка Брэдфорда Дисмьюкса, который ранее заявил, что Россия стала более уязвима на море и что она может оказаться отрезанной от большей части Мирового океана в случае потенциального вооруженного конфликта. "Исход войны России и НАТО может быть только один", - подчеркнул между тем журналист.
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии для Царьграда оценил заявление ветерана ВМС США и автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса по поводу боевого потенциала ВМФ РФ.
Последний заявил, что из-за глобализации Россия стала более уязвима на море - с точки зрения стратегического сдерживания. Он пояснил, что в случае какого-то теоретического конфликта России и США НАТО может попросту объявить блокаду российских судов и перекрыть проливы в Дании и Турции. Таким образом, наша страна может лишиться возможности пользования Мировым океаном.
Коротченко не согласился с позицией американского моряка. По его мнению, нет оснований полагать, что ситуация при потенциальном конфликте будет развиваться по описанному им сценарию.
Что касается наших морских коммуникаций, они устойчивы. У нас сегодня эффективный флот. Поэтому все задачи будут решены - задачи по обеспечению безопасности наших транспортных и других коммуникаций, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он также выразил уверенность, что гипотетически обсуждать военное противостояние Соединённых Штатов и России бессмысленно - исход может быть только один.
США и НАТО будут уничтожены. Поэтому рассуждения отставного аналитика по поводу различных сценариев - это не более чем полёт мысли его закостенелого ума. Реально говорить о войне между Россией и НАТО мы можем только в номинации того, что НАТО прекратит своё существование и США прекратят своё существование. Поэтому никакой войны не будет, - подытожил Коротченко.

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