"Исход войны России и НАТО может быть только один": Коротченко разбил доводы американского моряка

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии для Царьграда оценил заявление ветерана ВМС США и автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса по поводу боевого потенциала ВМФ РФ.

Последний заявил, что из-за глобализации Россия стала более уязвима на море - с точки зрения стратегического сдерживания. Он пояснил, что в случае какого-то теоретического конфликта России и США НАТО может попросту объявить блокаду российских судов и перекрыть проливы в Дании и Турции. Таким образом, наша страна может лишиться возможности пользования Мировым океаном.

Коротченко не согласился с позицией американского моряка. По его мнению, нет оснований полагать, что ситуация при потенциальном конфликте будет развиваться по описанному им сценарию.

Что касается наших морских коммуникаций, они устойчивы. У нас сегодня эффективный флот. Поэтому все задачи будут решены - задачи по обеспечению безопасности наших транспортных и других коммуникаций, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он также выразил уверенность, что гипотетически обсуждать военное противостояние Соединённых Штатов и России бессмысленно - исход может быть только один.