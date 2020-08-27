|
"Исход войны России и НАТО может быть только один": Коротченко разбил доводы американского моряка
27 августа 2020, 15:30 • 88 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко разбил доводы американского моряка Брэдфорда Дисмьюкса, который ранее заявил, что Россия стала более уязвима на море и что она может оказаться отрезанной от большей части Мирового океана в случае потенциального вооруженного конфликта. "Исход войны России и НАТО может быть только один", - подчеркнул между тем журналист.
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии для Царьграда оценил заявление ветерана ВМС США и автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса по поводу боевого потенциала ВМФ РФ.
Последний заявил, что из-за глобализации Россия стала более уязвима на море - с точки зрения стратегического сдерживания. Он пояснил, что в случае какого-то теоретического конфликта России и США НАТО может попросту объявить блокаду российских судов и перекрыть проливы в Дании и Турции. Таким образом, наша страна может лишиться возможности пользования Мировым океаном.
Коротченко не согласился с позицией американского моряка. По его мнению, нет оснований полагать, что ситуация при потенциальном конфликте будет развиваться по описанному им сценарию.
Он также выразил уверенность, что гипотетически обсуждать военное противостояние Соединённых Штатов и России бессмысленно - исход может быть только один.
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 августа 2020, 14:45
|
22 августа 2020, 16:15
|
22 августа 2020, 00:40
|
24 августа 2020, 22:25
|
22 августа 2020, 18:05
|
23 августа 2020, 23:30
|
21 августа 2020, 01:45