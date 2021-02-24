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"Искандеры" сработали против самой Армении. Пашиняна призвали к ответу: "Союзники так не поступают"

24 февраля 2021, 17:55  •  44 • Политика
"Искандеры" сработали против самой Армении. После неосторожного заявления о якобы неэффективности российских ракетных комплексов Никола Пашиняна призвали к ответу: "Союзники так не поступают".
Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин счёл заявление армянского премьера Никола Пашиняна о будто бы неэффективности российских "Искандеров" полностью лживым.
Об этом депутат сказал в комментарии для радио "Говорит Москва". Ранее премьер-министр Армении подчеркнул, якобы ракетные комплексы производства РФ показали в ходе столкновений с ВС Азербайджана лишь 10% от заявленной мощности, а зачастую снаряды будто бы и вовсе не взрывались.
Парламентарий заметил, что Пашинян просто хочет сложить с себя ответственность из-за недовольства армян действиями премьера в рамках последней эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха: "Он и "Искандеры" приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты".
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью для Царьграда упомянул о блистательных оценках, которые российские ракетные комплексы получили, в частности, от западных военных аналитиков.
Они просто потрясают… Например, в журнале National Interest вычитал следующее: "Искандеры" являются самым опасным оружием ВС России, так как имеют очень низкий барьер неядерного применения. Но высокая дальность ракет и их возможность преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов "Искандерами" по аэродромам, логистическим центрам и другим объектам". Старшие офицеры НАТО считают, что тактические характеристики "Искандеров" переходят от поражения отдельных целей в стратегическое преимущество со способностью России одержать победу на локальном театре военных действий. Наверное, пошлю эту выдержку Пашиняну. Союзники так не поступают. И за базар надо отвечать, - подытожил собеседник "Первого русского".

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