"Искандеры" сработали против самой Армении. Пашиняна призвали к ответу: "Союзники так не поступают"

"Искандеры" сработали против самой Армении. После неосторожного заявления о якобы неэффективности российских ракетных комплексов Никола Пашиняна призвали к ответу: "Союзники так не поступают".

Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин счёл заявление армянского премьера Никола Пашиняна о будто бы неэффективности российских "Искандеров" полностью лживым.

Об этом депутат сказал в комментарии для радио "Говорит Москва". Ранее премьер-министр Армении подчеркнул, якобы ракетные комплексы производства РФ показали в ходе столкновений с ВС Азербайджана лишь 10% от заявленной мощности, а зачастую снаряды будто бы и вовсе не взрывались.

Парламентарий заметил, что Пашинян просто хочет сложить с себя ответственность из-за недовольства армян действиями премьера в рамках последней эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха: "Он и "Искандеры" приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты".

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью для Царьграда упомянул о блистательных оценках, которые российские ракетные комплексы получили, в частности, от западных военных аналитиков.