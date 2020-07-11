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"Искали слабые места С-400": Генерал войск ПВО СССР объяснил испытания на военной базе Турции
11 июля 2020, 00:00 • 89 • Политика
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции. По его мнению, турецкие военные пытались найти слабые места российской зенитной ракетной системы.
Турция провела испытание купленных у России ЗРК С-400 на американских самолётах, чтобы оценить эффективность и найти слабые места. Такое мнение высказал бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.
Речь идёт об испытаниях С-400 "Триумф" на турецкой военной базе, в ходе которых российские системы засекли даже пролетавшие мимо американские самолёты-невидимки пятого поколения. При этом в России отметили, что никогда и не скрывалось, что С-400 видит стелс-истребители и бомбардировщики.
Генерал войск ПВО СССР объяснил, что турецкие военные проводили так называемые электронные пуски. То есть тренировочное отслеживание и поражение цели без непосредственных пусков ракет. Это позволяет оценить эффективность ЗРК и особенности его применения.
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