"Ищут любимые грабли": Захарова указала Евросоюзу на их главную ошибку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу продления санкций против Крыма и Севастополя.

Евросоюз на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ЕС знает, каким будет ответ России на такое решение. Она отметила, что Крым является Россией и это было принято по итогам результатов крымского референдума.

"Знают, каким будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было приятно на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может. Знают, но всё равно ищут любимые грабли", - написала дипломат в своём телеграм-канале.

Евросоюз на год продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя" до 23 июня 2022 года. Ограничения касаются экономических отношений ЕС и регионов России, ранее они продлевались до 2021 года.