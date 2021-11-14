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"Ищут, кому бы почистить сапоги": Путин осадил либералов словами Достоевского

14 ноября 2021, 15:30  •  178 • Политика
Владимир Путин, рассуждая в телеэфире о либерализме в России, раскрыл всю суть отечественных либералов одной фразой Достоевского: "Лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги".
По мнению Владимира Путина, в России есть либерализм, вопрос только в том, как его понимать. Об этом президент поразмышлял в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Путин пояснил, что если под либерализмом понимать свободу мысли, выбора и поиска решения, то в России это всегда "было, есть и всегда это будет". А вот копировать понимание либерализма, принятое в других странах, совсем не лучший вариант, полагает глава страны.
Что касается российских либералов, то о них, считает президент, очень правильно высказался писатель Фёдор Достоевский. "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги", - процитировал глава страны слова автора "Преступления и наказания".
Ранее президент Путин прокомментировал сообщения о якобы причастности России к ситуации с мигрантами, которая сложилась на границе Белоруссии и ЕС.
Глава страны отметил, что обвинения России в причастности к кризису являются попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
По словам президента, страны Запада в этом кризисе "сами виноваты".
"Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали", - отметил Владимир Путин.

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