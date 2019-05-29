"Ищите теперь в очереди за российским паспортом": Сапёр ВСУ бесследно пропал в Донбассе

Украинский солдат пропал после боестолкновения в Донбассе. Три сапёра ВСУ проверяли минные заграждения в серой зоне, сообщает портал "Российский Диалог". Бойцы ЛНР заметили украинских солдат, завязалось боестолкновение.

В часть киевских карателей вернулось только два сапёра, передаёт канал Inside Donetsk. Журналисты данного телеграм-канала предполагают, где нужно искать теперь бойца-потеряшку.

"Ищите его теперь в очереди за российским паспортом у луганской миграционки", - пишут авторы новости.