|
"Ищите теперь в очереди за российским паспортом": Сапёр ВСУ бесследно пропал в Донбассе
29 мая 2019, 19:09 • 112 • В мире
Солдат ВСУ бесследно пропал в серой зоне Донбасса. Журналисты канала Inside Donetsk подсказали украинским карателям, где искать их сапёра: "Ищите теперь в очереди за российским паспортом".
Украинский солдат пропал после боестолкновения в Донбассе. Три сапёра ВСУ проверяли минные заграждения в серой зоне, сообщает портал "Российский Диалог". Бойцы ЛНР заметили украинских солдат, завязалось боестолкновение.
В часть киевских карателей вернулось только два сапёра, передаёт канал Inside Donetsk. Журналисты данного телеграм-канала предполагают, где нужно искать теперь бойца-потеряшку.
"Ищите его теперь в очереди за российским паспортом у луганской миграционки", - пишут авторы новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2019, 03:54
|
25 мая 2019, 14:24
|
26 мая 2019, 13:09
|
25 мая 2019, 04:39
|
27 мая 2019, 11:39
|
23 мая 2019, 00:39
|
24 мая 2019, 02:39