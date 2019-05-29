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"Ищите теперь в очереди за российским паспортом": Сапёр ВСУ бесследно пропал в Донбассе

29 мая 2019, 19:09  •  112 • В мире
Солдат ВСУ бесследно пропал в серой зоне Донбасса. Журналисты канала Inside Donetsk подсказали украинским карателям, где искать их сапёра: "Ищите теперь в очереди за российским паспортом".
Украинский солдат пропал после боестолкновения в Донбассе. Три сапёра ВСУ проверяли минные заграждения в серой зоне, сообщает портал "Российский Диалог". Бойцы ЛНР заметили украинских солдат, завязалось боестолкновение.
В часть киевских карателей вернулось только два сапёра, передаёт канал Inside Donetsk. Журналисты данного телеграм-канала предполагают, где нужно искать теперь бойца-потеряшку.
"Ищите его теперь в очереди за российским паспортом у луганской миграционки", - пишут авторы новости.

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