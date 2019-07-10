"Исчисляются сотнями": Американский адмирал "увидел" в Венесуэле военных из России

По словам главы Южного командования вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера, в Боливарианской Республике сейчас якобы находятся несколько сотен российских военных.

Об этом Фоллер заявил, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов Комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Российские войска располагаются в Венесуэле, их присутствие исчисляется сотнями, - говорит он. - Они поддерживают режим президента Николаса Мадуро".

Также он добавил, что военные из России обеспечивают поддержку работы вооружения и техники. Адмирал заключает, что русские делают все, чтобы "поддержать марионеточный режим".