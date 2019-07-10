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"Исчисляются сотнями": Американский адмирал "увидел" в Венесуэле военных из России
10 июля 2019, 08:54 • 72 • Политика
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов Комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
По словам главы Южного командования вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера, в Боливарианской Республике сейчас якобы находятся несколько сотен российских военных.
Об этом Фоллер заявил, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов Комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Российские войска располагаются в Венесуэле, их присутствие исчисляется сотнями, - говорит он. - Они поддерживают режим президента Николаса Мадуро".
Также он добавил, что военные из России обеспечивают поддержку работы вооружения и техники. Адмирал заключает, что русские делают все, чтобы "поддержать марионеточный режим".
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