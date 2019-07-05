|
"Ищи, кому выгодно": Коломойский раскрыл секрет "гражданского конфликта" в Донбассе
05 июля 2019, 02:09 • 67 • В мире
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский уже не в первый раз называет ситуацию в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом". Повторив эту формулировку, в этот раз миллиардер точно указал, кому этот конфликт действительно выгоден.
В интервью, которое Коломойский дал журналу "Новое время", он высказал немало интересных мыслей по поводу того, что действительно происходит на востоке Украины. И некоторые его заявления могут шокировать истинных "патрioтiв".
При этом Коломойский отметил, что основой, "шампуром" этой ситуации надо считать внутриукраинский конфликт, который, по его словам, готовился целых 20 лет.
Конфликт в Донбассе, продолжил миллиардер, "никем не инспирированный". И, несмотря на присутствие в регионе российской техники, Россия к этому отношения не имеет и на развитие конфликта заметного влияния не оказывает.
К тому же, считает экс-губернатор, США специально предоставили Украине военную технику – они заинтересованы в том, чтобы поддерживать конфликт в Донбассе. "Америке выгодно держать санкции против России", - добавил он.
Миллиардер не спорит с тем, что в Донбассе есть российские военные, по его словам, "это факт". Однако, уверен он, "это нормальное явление" – ведь в этом конфликте, не таясь, принимают участие и иностранные наемники из стран–членов НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2019, 07:54
|
29 июня 2019, 03:09
|
29 июня 2019, 22:39
|
04 июля 2019, 06:39
|
30 июня 2019, 08:24
|
01 июля 2019, 07:09
|
02 июля 2019, 09:09