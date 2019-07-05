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"Ищи, кому выгодно": Коломойский раскрыл секрет "гражданского конфликта" в Донбассе

05 июля 2019, 02:09  •  67 • В мире
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский уже не в первый раз называет ситуацию в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом". Повторив эту формулировку, в этот раз миллиардер точно указал, кому этот конфликт действительно выгоден.
В интервью, которое Коломойский дал журналу "Новое время", он высказал немало интересных мыслей по поводу того, что действительно происходит на востоке Украины. И некоторые его заявления могут шокировать истинных "патрioтiв".
"А у нас-то что произошло в Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт", - заявил он.
При этом Коломойский отметил, что основой, "шампуром" этой ситуации надо считать внутриукраинский конфликт, который, по его словам, готовился целых 20 лет.
"Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - добавил бизнесмен.
Конфликт в Донбассе, продолжил миллиардер, "никем не инспирированный". И, несмотря на присутствие в регионе российской техники, Россия к этому отношения не имеет и на развитие конфликта заметного влияния не оказывает.
"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" - заявил олигарх журналистам.
К тому же, считает экс-губернатор, США специально предоставили Украине военную технику – они заинтересованы в том, чтобы поддерживать конфликт в Донбассе. "Америке выгодно держать санкции против России", - добавил он.
"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент [Дональд Трамп], по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - заявил Коломойский.
Миллиардер не спорит с тем, что в Донбассе есть российские военные, по его словам, "это факт". Однако, уверен он, "это нормальное явление" – ведь в этом конфликте, не таясь, принимают участие и иностранные наемники из стран–членов НАТО.

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