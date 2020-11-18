"Ирану очень не нравится возня у границ": Обнародовано фото Алиева в снайперском прицеле

Иранцы сняли на фото азербайджанского лидера. В местных соцсетях появился снимок, где Ильхам Алиев запечатлён в прицеле пограничников.

Накануне Алиев посетил вместе с супругой Джебраильский район, который во время военного конфликта в Нагорном Карабахе перешёл обратно под контроль Баку. Кроме того, он прибыл к Худаферинскому мосту и поднял там флаг Азербайджана.

Военкор Стешин отмечает, что иранцы не просто так сделали это фото и обнародовали его. По мнению журналиста, появление такого рода снимков - "очень жирный и грозный намёк Азербайджану".

"Ирану очень не нравится турецко-натовская возня возле своих границ. Думаю, кто-то может обломаться с базами, но не сильно - получать-то будет Алиев и вверенный ему Азербайджан. Хотя, может, и туркам прилетит. Было бы хорошо. Промыслительно и за дело", - отметил он в телеграм-канале.

Ранее азербайджанский лидер, побывав на территории, переданной Баку по соглашению, заявил, что от Армении потребует компенсации за разрушенные дома. Напомним, ранее жители Карабаха, покидающие регион, сжигали свое жильё, чтобы оно не досталось азербайджанцам.