Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Главная / Политика

"Иранцы расчехлили свои ракеты": Убийство ядерщика под Тегераном не останется без ответа?

30 ноября 2020, 22:50  •  33 • Политика
Убийство ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном, скорее всего, не останется без ответа, считают российские политологи Евгений Сатановский и Карине Геворгян: "Иранцы расчехлили свои ракеты".
Российские политологи в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали заявление иранской стороны по поводу убийства ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде под Тегераном.
Происшествие имело место 27 ноября. По машине учёного открыли стрельбу неизвестные. Он получил тяжёлые ранения и впоследствии скончался в медучреждении. Министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф позже отметил, что в нападении прослеживается след Израиля.
Политолог Евгений Сатановский не исключил, что власти Ирана решатся на вендетту, заметив, что аналогичные события уже наблюдались. Тем не менее точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не представляется возможным, добавил он.
В прошлые разы, когда иранских физиков-ядерщиков ликвидировали, у них были нападения на дипмиссии Израиля. В Таиланде, в Индии. Что они сейчас будут делать, кто ж знает? По моим ощущениям, Тегеран всегда что-нибудь предпринимает в ответ. В этот раз шаги против Израиля наверняка тоже будут. Против Америки - вряд ли. С Израилем у них и так фактически реальная война друг против друга идёт, в том числе в сфере ликвидации отдельных лиц, - отметил собеседник Царьграда.
Востоковед, политолог Карине Геворгян также считает, что Тегеран в конечном счёте совершит акт возмездия. Тем не менее этот шаг может быть отложен в связи с внутренними проблемами в стране, предположила она.
Мне представляется, что иранцы расчехлили свои ракеты… Но для начала, по крайней мере, если разумно к этому подходить, иранцы должны разобраться с террористами, сепаратистами и диверсионными группами, которые свободно разгуливают по их территории. Внутри у Ирана свои проблемы, поэтому на серьёзные боевые действия за пределами своих границ, мне кажется, у Тегерана сейчас ресурсов нет. Однако в том, что месть может быть отложена, но все же осуществится, я почти уверена. Что касается возможных нападений на посольства Израиля или США - это вообще не иранский стиль поведения. Очень сомневаюсь, - подчеркнула эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине
30 ноября 2020, 17:20
Русские пришли в восторг после отповеди Шойгу немцам: "Слова, достойные министра обороны России"
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших ...
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе ...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
26 ноября 2020, 03:20
Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.