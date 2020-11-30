"Иранцы расчехлили свои ракеты": Убийство ядерщика под Тегераном не останется без ответа?

Российские политологи в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали заявление иранской стороны по поводу убийства ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде под Тегераном.

Происшествие имело место 27 ноября. По машине учёного открыли стрельбу неизвестные. Он получил тяжёлые ранения и впоследствии скончался в медучреждении. Министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф позже отметил, что в нападении прослеживается след Израиля.

Политолог Евгений Сатановский не исключил, что власти Ирана решатся на вендетту, заметив, что аналогичные события уже наблюдались. Тем не менее точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не представляется возможным, добавил он.

В прошлые разы, когда иранских физиков-ядерщиков ликвидировали, у них были нападения на дипмиссии Израиля. В Таиланде, в Индии. Что они сейчас будут делать, кто ж знает? По моим ощущениям, Тегеран всегда что-нибудь предпринимает в ответ. В этот раз шаги против Израиля наверняка тоже будут. Против Америки - вряд ли. С Израилем у них и так фактически реальная война друг против друга идёт, в том числе в сфере ликвидации отдельных лиц, - отметил собеседник Царьграда.

Востоковед, политолог Карине Геворгян также считает, что Тегеран в конечном счёте совершит акт возмездия. Тем не менее этот шаг может быть отложен в связи с внутренними проблемами в стране, предположила она.