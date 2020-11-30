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"Иранцы расчехлили свои ракеты": Убийство ядерщика под Тегераном не останется без ответа?
30 ноября 2020, 22:50 • 33 • Политика
Убийство ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном, скорее всего, не останется без ответа, считают российские политологи Евгений Сатановский и Карине Геворгян: "Иранцы расчехлили свои ракеты".
Российские политологи в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали заявление иранской стороны по поводу убийства ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде под Тегераном.
Происшествие имело место 27 ноября. По машине учёного открыли стрельбу неизвестные. Он получил тяжёлые ранения и впоследствии скончался в медучреждении. Министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф позже отметил, что в нападении прослеживается след Израиля.
Политолог Евгений Сатановский не исключил, что власти Ирана решатся на вендетту, заметив, что аналогичные события уже наблюдались. Тем не менее точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не представляется возможным, добавил он.
Востоковед, политолог Карине Геворгян также считает, что Тегеран в конечном счёте совершит акт возмездия. Тем не менее этот шаг может быть отложен в связи с внутренними проблемами в стране, предположила она.
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