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"Иран напал на Саудовскую Аравию": США назначили виновного за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco

15 сентября 2019, 06:24  •  196 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии и пообещал привлечь иранские власти к ответственности.
США обвинили Иран в нападении на Саудовскую Аравию. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это иранские, а не йеменские дроны атаковали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
Речь идет о ночном авиаударе по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы запустили десять дронов, которые ударили по нефтяным объектам компании Saudi Aramco. Из-за начавшихся пожаров Саудовская Аравия была вынуждена на 50% сократить ежедневную добычу нефти.
"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", - написал глава Госдепа США в Twitter.
Помпео добавил, что США будут работать со своими союзниками над тем, что привлечь Иран к ответственности. Также Госсекретарь пообещал, что несмотря на произошедшую атаку, американцы проследят за тем, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались.

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