"Иран напал на Саудовскую Аравию": США назначили виновного за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco

США обвинили Иран в нападении на Саудовскую Аравию. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это иранские, а не йеменские дроны атаковали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Речь идет о ночном авиаударе по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы запустили десять дронов, которые ударили по нефтяным объектам компании Saudi Aramco. Из-за начавшихся пожаров Саудовская Аравия была вынуждена на 50% сократить ежедневную добычу нефти.

"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", - написал глава Госдепа США в Twitter.

Помпео добавил, что США будут работать со своими союзниками над тем, что привлечь Иран к ответственности. Также Госсекретарь пообещал, что несмотря на произошедшую атаку, американцы проследят за тем, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались.