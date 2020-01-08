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"Иран может устроить Трампу импичмент и без конгресса": Соцсети об отправке B-52 ближе к иранской границе

08 января 2020, 14:54  •  171 • Политика
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52. "Теперь любой иранский партизан может устроить импичмент без голосования в конгрессе", - комментируют ситуацию в соцсетях.
По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
"Тут больше понтов, чем реальной опасности. Пятидесятилетней давности дозвуковые машины не имеют ни малейшего шанса прорваться к территории Ирана", - комментирует в Twitter Дмитрий Ажицкий @dga965.
"Теперь любой иранский партизан может устроить импичмент без голосования в конгрессе", - отмечает Лара (можно просто Дуся) @09Ldzd5sKPoxqnP.
"Ракеты перехватят, до самолетов не дотянутся, но зато 36 американских наземных объектов в зоне досягаемости для Ирана", - высказывает мнение Pavlova @Nevskay812.
Напомним, что обострение отношений между США и Ираном произошло 4 января, когда американские военные нанесли авиаудар и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран уже пообещал Вашингтону месть за пролитую кровь.
Фото: скриншот Twitter/@09Ldzd5sKPoxqnP

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