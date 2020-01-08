"Иран может устроить Трампу импичмент и без конгресса": Соцсети об отправке B-52 ближе к иранской границе

По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.

"Тут больше понтов, чем реальной опасности. Пятидесятилетней давности дозвуковые машины не имеют ни малейшего шанса прорваться к территории Ирана", - комментирует в Twitter Дмитрий Ажицкий @dga965.

"Теперь любой иранский партизан может устроить импичмент без голосования в конгрессе", - отмечает Лара (можно просто Дуся) @09Ldzd5sKPoxqnP.

"Ракеты перехватят, до самолетов не дотянутся, но зато 36 американских наземных объектов в зоне досягаемости для Ирана", - высказывает мнение Pavlova @Nevskay812.