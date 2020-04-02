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"Ираком не ограничится": Иран ответил на выпад президента США

02 апреля 2020, 15:35  •  90 • Политика
В Иране заявили, что в случае агрессии США ответ не ограничится территорией Ирака.
Иран ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Ираке может случиться обострение между американцами и проиранскими формированиями. Тегеран предупредил Вашингтон, что, в случае чего, ответные действия Ирана в отношении США не ограничатся территорией Ирака.
Речь идёт о ракетных обстрелах американских военных баз в Ираке. Атаки были осуществлены в ответ на убийство американцами иранского командующего, находившегося в Ираке с дипломатической миссией. Его автомобиль был уничтожен американским ударным дроном.
Если американцы совершат ошибку в Ираке, то ответ не ограничится иракской территорией, - цитирует агентство "Клуб молодых журналистов" слова руководителя центра стратегических исследований иранской армии генерала Ахмада Резы Пурдастана.
Тот добавил, что у "сил сопротивления" вполне достаточно ресурсов, чтобы дать решительный отпор "врагу". Также Ахмад Реза Пурдастан отметил, что сейчас США не способны создать новый фронт.
Напомним, что, по мнению политолога-американиста Константина Блохина, экономику США ждут "тёмные времена" из-за эпидемии коронавируса. Падение ключевых отраслей американской экономики напрямую связано с темпами распространения коронавирусной инфекции, сказал он в комментарии Nation News.
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