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"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
28 июня 2020, 02:00 • 116 • Политика
Неизвестные "слили" план провокации от блогера, так называемого "оппозиционера" Алексея Навального и его компании. "Ира, у нас новая вводная от А.А.", - говорится в сообщении.
Как информировал Telegram-канал "Опер пишет…", в соцсети выложили содержимое телефона экс-начштаба Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой. Среди широкого блока информации и компромата, включая личную переписку, особое внимание привлекли сведения о работе региональных отделений по дискредитации голосования по поправкам к Конституции.
"Если коротко, то штабы заряжены на провокации и создание нарушений. Одним из направлений работы обозначается попытка проголосовать дважды", - уточняет автор канала, приводя скриншот переписки.
При этом уточняется, что в Москве это пытаются реализовать через офлайн- и онлайн-голосование, а в Санкт-Петербурге - голосованием по одному паспорту на разных избирательных участках.
"Ира, у нас новая вводная от А.А. Если вкратце, то задачи вот: попытаться проголосовать по одному паспорту несколько раз, зафиксировав этот факт на видео", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задача состоит в накоплении подобных роликов, которые могут стать инструментом дискредитации результатов голосования.
Ирина, в свою очередь, отвечает, что задачу поняла и приступает к её реализации.
Полная версия переписки приведена в скриншоте.
Фото: Скриншот Telegram/"Опер пишет..."
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