"Интервью с Путиным" довело до слежки: Ведущий Fox News бросил обвинение АНБ

Известный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) в шпионаже за ним. По словам журналиста, слежка началась после того, как он попытался договориться об интервью с президентом России Владимиром Путиным через "посредников Кремля".

"Такер Карлсон говорил с базирующимися в США кремлёвскими посредниками об организации интервью с (президентом России) Владимиром Путиным. А после ведущий Fox News обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) в шпионаже за ним", - сообщает Axios со ссылкой на источники.

К слову, телеведущий Такер Карлсон - "один из самых известных консерваторов Америки", отец четырёх детей, противник теории о "вмешательстве" России в президентские выборы США 2016 года и ярый критик идей, которые продвигает в Соединённых Штатах гомосексуальное лобби.

По информации источников Axios, "официальные лица правительства США узнали об усилиях Карлсона по обеспечению интервью с Путиным". И об этом от своего "осведомителя" узнал телеведущий. Разразился скандал. Такер на всю свою многомиллионную аудиторию заявил о слежке за собой, бросив обвинение в адрес АНБ: "Незаконно следить за американскими гражданами".

В спецслужбе обвинения опровергли, но не полностью. "Такер Карлсон никогда не был целью разведки Агентства, - утверждалось в сообщении ведомства. - У АНБ никогда не было никаких планов попытаться снять его программу с эфира".

Журналисты обратили внимание на то, что в АНБ не подтвердили, были ли перехвачены какие-либо сообщения от Карлсона (тот обвинил ведомство в незаконном чтении его электронной переписки и "сливе" информации из неё). В то же время в заявлении ведомства и прямо не отрицалось, что какое-либо сообщение с телеведущим было перехвачено агентством.