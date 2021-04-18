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"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 02:15 • 37 • Политика
Участвовавший в заговоре по организации госпереворота в Белоруссии политолог Александр Федута рассказал о планах ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников. "Как минимум тридцать человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час!" - говорит он на видео.
Задержанный белорусский политолог Александр Федута предлагал устроить в Минске массовые казни. На видео он открыто говорит, что в первый час после переворота в Белоруссии должны быть интернированы минимум тридцать человек.
"Безобидный" политолог и литературовед нисколько не стесняясь рассказывает, что единственный способ сменить власть в Белоруссии - это повторить то, что случилось с президентом Египта Анваром Садатом в 1981 году. Лидер был убит в результате атаки террористов.
- заявляет Александр Федута в ходе видеоконференции с остальными участниками заговора.
Они, кстати, активно поддерживают предложение Федуты. А один и вовсе говорит, что первостепенная цель - это убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко, а кто придёт к власти после него, можно решить и потом.
- комментирует слова заговорщика политэксперт Марат Баширов.
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