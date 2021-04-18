"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников

Участвовавший в заговоре по организации госпереворота в Белоруссии политолог Александр Федута рассказал о планах ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников. "Как минимум тридцать человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час!" - говорит он на видео.

Задержанный белорусский политолог Александр Федута предлагал устроить в Минске массовые казни. На видео он открыто говорит, что в первый час после переворота в Белоруссии должны быть интернированы минимум тридцать человек.

"Безобидный" политолог и литературовед нисколько не стесняясь рассказывает, что единственный способ сменить власть в Белоруссии - это повторить то, что случилось с президентом Египта Анваром Садатом в 1981 году. Лидер был убит в результате атаки террористов.

Как минимум тридцать человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час!

- заявляет Александр Федута в ходе видеоконференции с остальными участниками заговора.

Они, кстати, активно поддерживают предложение Федуты. А один и вовсе говорит, что первостепенная цель - это убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко, а кто придёт к власти после него, можно решить и потом.

Теперь я понимаю, почему Лавров предложил вчера послу США поехать на консультации в Вашингтон. Жесть, конечно. "Интернировать" 30 человек, то есть убить. И толстячок говорит, что скоро его отобьют амеры,

- комментирует слова заговорщика политэксперт Марат Баширов.