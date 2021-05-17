"Интернет - не частная лавочка": Володин перечислил угрозы для России от Всемирной паутины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозы для России, исходящие сегодня от Всемирной паутины. В том числе отметил попытки международных IT-компаний диктовать свои порядки в информационном пространстве. "Интернет - не частная лавочка", - предостерёг спикер Госдумы.

30 лет назад, 17 мая 1991 года, официально утверждён стандарт Всемирной паутины - www, - отметил у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что "многие считают эту дату днём рождения интернета".

Парламентарий отметил, что сегодня интернет стал частью нашей жизни, однако же привнёс и ряд угроз. В частности, Всемирную паутину используют для распространения запрещённого контента - детской порнографии, экстремистских материалов, а также превратили Сеть и в "инструмент политического давления".

Володин в то же время отметил, что "в информационном обществе появление угроз опережает создание мер защиты от них". Кроме того, речь идёт о глобальной Сети, и "латание "дыр" на национальном уровне не перекроет все возможные обходные пути". Киберпреступления зачастую имеют источник за пределами страны.

Отдельным пунктом Володин остановился на попытке некоторых международных IT-компаний "диктовать свои порядки в информационном пространстве", в том числе и на то, что "юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения".

Интернет - не частная лавочка, - жёстко предупредил IT-гигантов спикер Госдумы. - Не может компания, какой бы крупной, "крутой" она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила.

Володин указал и на то, как "в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная Сеть".