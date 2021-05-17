Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Главная / Политика

"Интернет - не частная лавочка": Володин перечислил угрозы для России от Всемирной паутины

17 мая 2021, 10:25  •  97 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозы для России, исходящие сегодня от Всемирной паутины. В том числе отметил попытки международных IT-компаний диктовать свои порядки в информационном пространстве. "Интернет - не частная лавочка", - предостерёг спикер Госдумы.
30 лет назад, 17 мая 1991 года, официально утверждён стандарт Всемирной паутины - www, - отметил у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что "многие считают эту дату днём рождения интернета".
Парламентарий отметил, что сегодня интернет стал частью нашей жизни, однако же привнёс и ряд угроз. В частности, Всемирную паутину используют для распространения запрещённого контента - детской порнографии, экстремистских материалов, а также превратили Сеть и в "инструмент политического давления".
Володин в то же время отметил, что "в информационном обществе появление угроз опережает создание мер защиты от них". Кроме того, речь идёт о глобальной Сети, и "латание "дыр" на национальном уровне не перекроет все возможные обходные пути". Киберпреступления зачастую имеют источник за пределами страны.
Отдельным пунктом Володин остановился на попытке некоторых международных IT-компаний "диктовать свои порядки в информационном пространстве", в том числе и на то, что "юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения".
Интернет - не частная лавочка, - жёстко предупредил IT-гигантов спикер Госдумы. - Не может компания, какой бы крупной, "крутой" она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила.
Володин указал и на то, как "в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная Сеть".
Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых - в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо, - подчеркнул спикер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
17 мая 2021, 08:35
Чешский премьер неловко оправдался после слов Земана о взрывах: "Не могу объяснить"
17 мая 2021, 08:35
Госсекретарь назвал цель США в отношениях с Россией
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 06:45
Пушков подсказал способ бороться с "произволом и алчностью" Facebook
17 мая 2021, 02:10
Сдать фитиль: наказание за изготовление взрывчатки хотят увеличить вдвое
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.