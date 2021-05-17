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"Интернет - не частная лавочка": Володин перечислил угрозы для России от Всемирной паутины
17 мая 2021, 10:25 • 97 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозы для России, исходящие сегодня от Всемирной паутины. В том числе отметил попытки международных IT-компаний диктовать свои порядки в информационном пространстве. "Интернет - не частная лавочка", - предостерёг спикер Госдумы.
Парламентарий отметил, что сегодня интернет стал частью нашей жизни, однако же привнёс и ряд угроз. В частности, Всемирную паутину используют для распространения запрещённого контента - детской порнографии, экстремистских материалов, а также превратили Сеть и в "инструмент политического давления".
Володин в то же время отметил, что "в информационном обществе появление угроз опережает создание мер защиты от них". Кроме того, речь идёт о глобальной Сети, и "латание "дыр" на национальном уровне не перекроет все возможные обходные пути". Киберпреступления зачастую имеют источник за пределами страны.
Отдельным пунктом Володин остановился на попытке некоторых международных IT-компаний "диктовать свои порядки в информационном пространстве", в том числе и на то, что "юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения".
Володин указал и на то, как "в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная Сеть".
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