"Интересы народа должны преобладать": Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину баллотироваться

По словам Кадырова, поправки необходимы, и от них зависит дальнейшее развитие России.

При внесении изменений в Основной закон Кадыров считает важным учитывать долгосрочные задачи и проблемы, с которыми столкнётся Россия.

"В связи с этим я хочу напомнить свою твёрдую позицию - интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса", - написал он в Telegram.

Глава Чечни также указал на необходимость отмены нормы о количестве сроков для президента. Он напомнил, что Владимир Путин вступил в должность главы государства, когда Россия была истерзана войнами, атаками террористов и внутренними противоречиями, фактически находясь на грани развала.

Но за время своего президентства он сумел возродить армию, экономику, сплотить народ и вернуть силу и мощь страны.

По его словам, в случае внесения соответствующей поправки граждане России поддержат Путина.

10 марта депутат ГД Валентина Терешкова предложила поправку, которая позволила бы Путину участвовать в выборах 2024 года.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о продлении президентских полномочий. По его словам, можно снять ограничения и на выборы. В таком случае после принятия соответствующих поправок в Конституцию и решения президента Владимира Путина выдвигаться ещё на один срок он, вероятно, останется на посту вплоть до 2036 года.