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"Интересы народа должны преобладать": Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину баллотироваться
11 марта 2020, 01:35 • 67 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал поправку о президентских полномочиях, позволяющую нынешнему главе государства Владимиру Путину, баллотироваться на пост президента и в 2024 году. При этом политик подчеркнул, что интересы народа должны преобладать.
По словам Кадырова, поправки необходимы, и от них зависит дальнейшее развитие России.
При внесении изменений в Основной закон Кадыров считает важным учитывать долгосрочные задачи и проблемы, с которыми столкнётся Россия.
"В связи с этим я хочу напомнить свою твёрдую позицию - интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса", - написал он в Telegram.
Глава Чечни также указал на необходимость отмены нормы о количестве сроков для президента. Он напомнил, что Владимир Путин вступил в должность главы государства, когда Россия была истерзана войнами, атаками террористов и внутренними противоречиями, фактически находясь на грани развала.
Но за время своего президентства он сумел возродить армию, экономику, сплотить народ и вернуть силу и мощь страны.
По его словам, в случае внесения соответствующей поправки граждане России поддержат Путина.
10 марта депутат ГД Валентина Терешкова предложила поправку, которая позволила бы Путину участвовать в выборах 2024 года.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о продлении президентских полномочий. По его словам, можно снять ограничения и на выборы. В таком случае после принятия соответствующих поправок в Конституцию и решения президента Владимира Путина выдвигаться ещё на один срок он, вероятно, останется на посту вплоть до 2036 года.
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