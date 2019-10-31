"Интересный соус": Киев готовит политический сюрприз на границе с Крымом - с "Буками" и С-300

Украинские учения на границе с Крымом не могут не вызывать беспокойства, сообщили ранее в МИД России. Напомним, с 31 октября Киев проводит маневры на границе с Крымом - сюда будут стянуты С-300 и "Буки". А небо и море в районе проведения тактических учений закроют.

В эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" подполковник Сергей Ченнык подчеркнул: Киев, планируя указанные учения, не преследует военные цели. Это только политика. Безусловно, "какой-то элемент боевой подготовки" наверняка будет продемонстрирован - это картинка.

"Но процентов на восемьдесят - это чисто политическое решение правительства, которое ничем не подкреплено", - пояснил эксперт.

Пока будут идти маневры, Киев постарается шуметь на тему как можно громче, продолжает спикер. Наверняка станут публиковать целые серии фотографий военной техники. Вероятно, учения может посетить и президент Украины Владимир Зеленский. И, к слову, ему это поможет укрепить кабинет, считает подполковник запаса.

"Поэтому все будет подано под очень интересным соусом - попытаются показать что-нибудь из новинок украинского оборонпрома, хотя особо показывать там пока нечего", - резюмировал Ченнык.