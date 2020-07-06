"Интересный сигнал": перед выборами в Госдуму нас ждёт глобальное слияние - политолог

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии "Народ против коррупции". Решение на съезде партии огласил председатель генполитсовета Григорий Анисимов.

Политолог Марат Баширов прокомментировал кадровое решение. Баширов указывает не столько на личность нового председателя, сколько на сами политические процессы. Он полагает, что мы становимся свидетелями политических последствий новой Конституции России. И председательство Романа Путина - "интересный сигнал о возможных сценариях проведения кампании в Государственную Думу России в 2021 году".

После принятия новой Конституции России органы местного самоуправления (ОМСУ) стали частью системы публичной власти. То есть они входят в федеральную властную вертикаль. Таким образом, политическим объединениям стоит или полностью запретить участие в выборах, или вернуть им право участия в федеральных выборах. Марат Баширов полагает, что выберут второй вариант.

"Второе кажется более логичным и позволяет "спылесосить" под блок с "Единой Россией" во главе многие небольшие, но поддерживающие актуальную повестку политические партии и движения", - резюмирует эксперт.

Какими эти процессы будут на самом деле, выясним уже в самом скором времени.