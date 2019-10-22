"Интересный дипломатический ход России": Два бомбардировщика Ту-160 отправляются с "визитом" в ЮАР

Как сообщили в Министерстве обороны России, российские стратегические бомбардировщики отправляются в ЮАР для того, чтобы отработать ряд элементов "боевой выучки летного состава обеих стран". Занятия будут проводиться в рамках двустороннего военного сотрудничества России и ЮАР.

О прибытии российских "Белых лебедей" сообщило, в свою очередь, и южноафриканское министерство обороны. Соответствующее письмо ведомства опубликовал в Twitter директор African Defence Review Даррен Оливер с таким комментарием: "Интересный дипломатический ход со стороны России".

По его словам, этот визит ранее был запланирован на 2016 год и должен был пройти в рамках выставки Africa Aerospace & Defense, однако "в последнюю минуту" стало известно, что "Белые лебеди" не смогут прилететь в ЮАР, что могло быть связано с военной операцией в Сирии, где были задействованы и Ту-160.

Как предполагается, российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы приземлятся на авиабазе Waterkloof, расположенной на юге столицы ЮАР Претории, во вторник утром.