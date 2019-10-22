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"Интересный дипломатический ход России": Два бомбардировщика Ту-160 отправляются с "визитом" в ЮАР
22 октября 2019, 15:24 • 142 • В мире
Впервые в истории два российских бомбардировщика "Белый лебедь" Ту-160 в сопровождении самолетов Ил-62 и Ан-124 "Руслан" прибудут с "визитом" в Южно-Африканскую Республику. "Интересный дипломатический ход России", - отмечают в Сети.
Как сообщили в Министерстве обороны России, российские стратегические бомбардировщики отправляются в ЮАР для того, чтобы отработать ряд элементов "боевой выучки летного состава обеих стран". Занятия будут проводиться в рамках двустороннего военного сотрудничества России и ЮАР.
О прибытии российских "Белых лебедей" сообщило, в свою очередь, и южноафриканское министерство обороны. Соответствующее письмо ведомства опубликовал в Twitter директор African Defence Review Даррен Оливер с таким комментарием: "Интересный дипломатический ход со стороны России".
По его словам, этот визит ранее был запланирован на 2016 год и должен был пройти в рамках выставки Africa Aerospace & Defense, однако "в последнюю минуту" стало известно, что "Белые лебеди" не смогут прилететь в ЮАР, что могло быть связано с военной операцией в Сирии, где были задействованы и Ту-160.
Как предполагается, российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы приземлятся на авиабазе Waterkloof, расположенной на юге столицы ЮАР Претории, во вторник утром.
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