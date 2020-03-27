"Интересно, сколько можно объявить за голову Трампа?": Сатановский о "гениальной" идее главы США

США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесённые американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме - шесть триллионов долларов. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Трамп молодец. Идея иска к Китаю на шесть триллионов долларов за убытки, понесённые Штатами в период коронавируса, - гениальна. Разумеется, в американском суде. Точно так же, умнее умного объявление награды в 15 миллионов долларов за поимку венесуэльского лидера Мадуро, который, оказывается, главный виновный в поставках кокаина на американский рынок, - иронизирует эксперт.

При этом напоминает, что в Латинской Америке главной "наркодемократией" является Колумбия. А если говорить о мировом масштабе, то главный поставщик зелья - Афганистан, который именно под американской оккупацией таковым и стал. Да и продолжает оставаться, отмечает политолог.

Интересно, сколько можно объявить за Трампа? Обаму? Буша? Клинтона и жену его, Клинтон? За всё то, что они по всему миру наворотили, пока президентствовали. Сколько можно предъявить тем, кому положено всё это предъявлять, за развал СССР и последующие игры на постсоветском пространстве? За ту же Грузию с Украиной? За распад Югославии и войну в Югославии? За "арабскую весну" и всё, что на Ближнем Востоке было после - до сего дня. За санкции и ущерб от санкций? - задаётся вопросом Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Также, по его мнению, неплохо бы спросить с США за развал международного права и мировой системы безопасности, за глупость и наглость, за все агрессии и войны, все оккупации и все перевороты, которые были в истории Америки, и были устроены Америкой. Включая войны в Корее и Вьетнаме, если уж совсем глубоко в историю не входить.

Понятно, тут у Трампа и Америки, которую он олицетворяет, есть идея, что он может всё, и ему, и его стране за это ничего не будет. А все остальные ничего этому противопоставить не могут и не смогут. Но ведь известно, что когда браток совсем по отмороженке идёт, его шансы на жизнь резко понижаются. Не положено так. А смотрящему, авторитету или который "в законе", и совсем нехорошо так поступать, - отмечает Сатановский.

Эксперт напоминает, что соответствующие правила действуют не только в российском криминалитете, они есть у всех и отличаются только национальной спецификой. Есть правила поведения у каморры и ндрангеты, якудзы и триад. У "Коза ностры" есть.

И с Трампом так же. Потому что политика в совсем уж уголовном стиле ведёт к печальным последствиям, - поясняет Сатановский.

Подводя итог, политолог отмечает, что если США начнут изымать китайскую государственную и всю прочую собственность по всему миру, то этот самый мир вплотную приблизится к войне. И кто бы что ни говорил, поддержать в этом конфликте следует Китай, потому что отсидеться в нейтралитете вряд ли получится.