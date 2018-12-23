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"Интересно, как Россия среагирует": На Украине предложили отправить британское судно в Керченский пролив

23 декабря 2018, 12:10  •  379 • Политика
В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский корабль. "Инетерсно, как среагирует Россия", - задался вопросом заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Стало известно о том, что замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой". Он, в частности, отметил: кто-то пытался разве пройти ранее, имея в виду иностранные суда?
"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти?" - вопрошает Грымчак.
По его словам, британский HMS Echo не имеет вооружения. И Грымчак отмечает, что если такое судно пойдет в караване, то "интересно, как же среагирует Россия".
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов снова отправить военные корабли через Керченский пролив. В российском МИД уже отметили, что это заявление Турчинова "абсолютно безответственное".
Арктика может стать новым полем битвы: НАТО пригрозило России провокацией в этом регионе по сценарию ″керченского инцидента″. В частности, немецкое издание Telepolis сообщает о том, что альянс хочет продублировать ситуацию с ″обеспечением свободы″ навигации в арктических широтах.
В том числе издание напоминает недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заговорил о противолодочной войне. Россия расширяет свое военное присутствие. В ходе крупномасштабного учения "Трезубец" НАТО заявляет, что подобные инциденты в Керчи можно повторить и здесь″, - сообщают авторы издания.
Речь идет о недавней провокации трех украинских кораблей в Керченском проливе, которые нарушили границу Российской Федерации и были задержаны российскими пограничниками.

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