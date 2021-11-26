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"Интересно, да?" Политтехнолог показал, как Набиуллина помогает репутации Чубайса

26 ноября 2021, 10:30  •  150 • Политика
Комментируя происходящее с "Роснано", политтехнолог показал, как Набиуллина помогает репутации Чубайса.
Накануне деловое издание "Ведомости" опубликовало материал, в котором подвело неутешительные итоги работы государственной корпорации "Роснано". Банк России, как мы знаем, приостанавливал торги ценными бумагами акционерного общества на Московской бирже из-за тяжёлой ситуации с долгами.
Фактически АО оказалось на грани дефолта, а совокупный долг составил 71,58 миллиарда рублей. Прежде всего это задолженность перед коммерческими банками: Совкомбанком, Промсвязьбанком, банком "Санкт-Петербург" и другими. Более 75% долга обеспечено государством - нашими налогами. Тем не менее в Минфине сообщили, что будут спасать "Роснано". Что будет с Анатолием Чубайсом, который вовремя оставил должность главы госкорпорации? Очевидно, ничего. Тем более что министр финансов России и ЦБ отмечали, что с "Роснано" - полный порядок. На это обращает внимание и политтехнолог Марат Баширов:
"Интересно, да? ЦБ говорит, что проблемы "Роснано" - это ерунда. А агентство Fitch отправило рейтинг "Роснано" на пересмотр для снижения. Набиуллина, понятное дело, помогает репутации Чубайса. А Fitch просто делает свою работу".
В деталях о происходящем с "Роснано" Царьград рассказывает в расширенном материале.

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