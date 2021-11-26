"Интересно, да?" Политтехнолог показал, как Набиуллина помогает репутации Чубайса

Комментируя происходящее с "Роснано", политтехнолог показал, как Набиуллина помогает репутации Чубайса.

Накануне деловое издание "Ведомости" опубликовало материал, в котором подвело неутешительные итоги работы государственной корпорации "Роснано". Банк России, как мы знаем, приостанавливал торги ценными бумагами акционерного общества на Московской бирже из-за тяжёлой ситуации с долгами.

Фактически АО оказалось на грани дефолта, а совокупный долг составил 71,58 миллиарда рублей. Прежде всего это задолженность перед коммерческими банками: Совкомбанком, Промсвязьбанком, банком "Санкт-Петербург" и другими. Более 75% долга обеспечено государством - нашими налогами. Тем не менее в Минфине сообщили, что будут спасать "Роснано". Что будет с Анатолием Чубайсом, который вовремя оставил должность главы госкорпорации? Очевидно, ничего. Тем более что министр финансов России и ЦБ отмечали, что с "Роснано" - полный порядок. На это обращает внимание и политтехнолог Марат Баширов:

"Интересно, да? ЦБ говорит, что проблемы "Роснано" - это ерунда. А агентство Fitch отправило рейтинг "Роснано" на пересмотр для снижения. Набиуллина, понятное дело, помогает репутации Чубайса. А Fitch просто делает свою работу".

В деталях о происходящем с "Роснано" Царьград рассказывает в расширенном материале.