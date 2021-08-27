"Интереснее о Кабо-Верде вслух...": Поклонская сменила тему дерзким видео

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на информацию о своей кандидатуре на должность посла на острова Зелёного Мыса. "Интереснее о Кабо-Верде вслух…" – написаоа она и сменила тему дерзким видео.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская может стать послом в Республике Кабо-Верде. Якобы все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение Комитета Госдумы по международным делам и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.

Сама Поклонская заявила, что "пока преждевременно" давать какие-то комментарии на этот счёт и сменила тему дерзким видео. В своём Telegram-канале она опубликовала фрагмент из Comedy Club, где Гарик Харламов под аккомпанемент Гарика Мартиросяна исполняет песню на мотив "Когда мои друзья со мной".

Юморист предстаёт в образе "крутого чиновника", который "один крадёт чуть-чуть, а с друзьями много", и всё у него в жизни удачно складывается.

"Любые совпадения в видео случайны", - написала Поклонская и подняла острую тему – ситуацию со здравоохранением в Крыму.

"О печальной ситуации со здравоохранением в Крыму можно молчать долго, тем более сегодня интереснее о Кабо-Верде вслух, а об остальном — невесело как-то..." – отметила она.

Поклонская рассказала о проведённом мониторинге оплаты труда руководства медорганизаций на полуострове. Самые высокие зарплаты оказались у руководителей, их замов и главных бухгалтеров учреждений системы здравоохранения. В среднем каждый из таких сотрудников получает 82,5 тысячи рублей.

У директора ГУП РК "Крым-Фармация" ежемесячная зарплата 210 тысяч, сообщила депутат. Она обратила внимание, что эта компания только в минувшем году выбралась из долгов, а доходы составили всего 23 миллиона рублей.

По словам политика, она инициировала запрос в Генпрокуратуру, чтобы были проверены начисления ковидных выплат в Крыму обычным врачам, которые работают с полной самоотдачей, в основе которой лишь порядочность и личная инициатива.