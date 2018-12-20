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"Интерес к Путину с годами только растёт": Песков нашёл объяснение ажиотажу вокруг пресс-конференции главы России

20 декабря 2018, 02:54  •  48 • Политика
В Кремле объяснили повышенный интерес журналистов к большой пресс-конференции президента России. "Интерес к Путину с годами только растёт", - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связан повышенный интерес журналистов к большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина. По мнению пресс-секретаря президента, свою роль тут играет как личность самого главы России, так и непростая обстановка внутри в мире и та роль, которую играет Москва в урегулировании ситуации.
Песков отметил, что интерес к личности президента России с каждым годом только увеличивается. Отчасти именно с этим связан высокий ажиотаж вокруг его пресс-конференции, которая пройдёт в Москве в четверг 20 декабря.
Также свою роль в повышенном интересе к предстоящему событию играют сложная обстановка в мире и обилие конфликтных ситуаций, роль России в урегулировании этих ситуаций. Кроме того, многим интересна жизнь России, которая опять-таки тесно связана с личностью Владимира Путина.
"Путин - это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о высоком ажиотаже к итоговой пресс-конференции президента России.

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