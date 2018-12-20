|
"Интерес к Путину с годами только растёт": Песков нашёл объяснение ажиотажу вокруг пресс-конференции главы России
20 декабря 2018, 02:54 • 48 • Политика
В Кремле объяснили повышенный интерес журналистов к большой пресс-конференции президента России. "Интерес к Путину с годами только растёт", - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связан повышенный интерес журналистов к большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина. По мнению пресс-секретаря президента, свою роль тут играет как личность самого главы России, так и непростая обстановка внутри в мире и та роль, которую играет Москва в урегулировании ситуации.
Песков отметил, что интерес к личности президента России с каждым годом только увеличивается. Отчасти именно с этим связан высокий ажиотаж вокруг его пресс-конференции, которая пройдёт в Москве в четверг 20 декабря.
Также свою роль в повышенном интересе к предстоящему событию играют сложная обстановка в мире и обилие конфликтных ситуаций, роль России в урегулировании этих ситуаций. Кроме того, многим интересна жизнь России, которая опять-таки тесно связана с личностью Владимира Путина.
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
15 декабря 2018, 18:39
|
19 декабря 2018, 00:39
|
17 декабря 2018, 19:24
|
13 декабря 2018, 17:54
|
15 декабря 2018, 21:39
|
16 декабря 2018, 00:54
|
15 декабря 2018, 18:39