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"Интенсивно работать над миром": МИД Германии дал оценку перемирию в Карабахе
11 октября 2020, 07:05 • 25 • Политика
Министерство иностранных дел Германии дало оценку перемирию в Нагорном Карабахе, о котором представителям Баку и Еревана удалось договориться в Москве. "Мы призываем Армению и Азербайджан сейчас интенсивно работать над миром", - говорится в пресс-релизе.
Правительство Германии сообщило, что приветствует перемирие между Арменией и Азербайджаном. В ФРГ оценили решение любой ценой избегать новых жертв, которое было принято в Москве.
"Мы призываем Армению и Азербайджан сейчас интенсивно работать над миром, над прочным урегулированием конфликта", - сказано в релизе, опубликованном на сайте немецкого МИД.
В ведомстве добавили, что приветствуют волю обеих стран выстраивать диалог с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Накануне в Москве прошли 10-часовые переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Ереван и Баку договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Во время передышки стороны должны обменяться пленными, а также телами погибших.
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