"Интенсивно работать над миром": МИД Германии дал оценку перемирию в Карабахе

Правительство Германии сообщило, что приветствует перемирие между Арменией и Азербайджаном. В ФРГ оценили решение любой ценой избегать новых жертв, которое было принято в Москве.

"Мы призываем Армению и Азербайджан сейчас интенсивно работать над миром, над прочным урегулированием конфликта", - сказано в релизе, опубликованном на сайте немецкого МИД.

В ведомстве добавили, что приветствуют волю обеих стран выстраивать диалог с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Накануне в Москве прошли 10-часовые переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Ереван и Баку договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Во время передышки стороны должны обменяться пленными, а также телами погибших.