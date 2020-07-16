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"Инструментов нет": Захарова показала слабость США в борьбе против "Северного потока - 2"

16 июля 2020, 03:00  •  64 • Политика
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на слабость США в борьбе против "Северного потока - 2". По её словам, кроме силовых приёмов, у американцев нет эффективно действующих инструментов.
США используют политическое давление, чтобы создать нечистоплотную конкуренцию, борясь против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это показатель слабости американской системы. Кроме силовых приёмов, эффективно действующих инструментов нет", - подчеркнула дипломат.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о новых санкциях против двух российских проектов, отметив, что они будут включены в закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
4 июня в Сенат Конгресса США поступил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Авторы инициативы настаивают на расширении ограничительных мер в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". В случае принятия законопроекта американцы рассчитывают заблокировать строительство газопровода.

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