"Инструментов нет": Захарова показала слабость США в борьбе против "Северного потока - 2"

США используют политическое давление, чтобы создать нечистоплотную конкуренцию, борясь против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это показатель слабости американской системы. Кроме силовых приёмов, эффективно действующих инструментов нет", - подчеркнула дипломат.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о новых санкциях против двух российских проектов, отметив, что они будут включены в закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

4 июня в Сенат Конгресса США поступил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Авторы инициативы настаивают на расширении ограничительных мер в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". В случае принятия законопроекта американцы рассчитывают заблокировать строительство газопровода.