"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев

Утром в четверг жители Флориды лицезрели на небесном своде необычное явление. Взорам людей предстало облако необычной формы и окраски: оно отливало жёлтым и серебряно-голубым цветами, передаёт телеканал 360.

Местные соцсети немедленно наполнились фотографиями и видеозаписями с загадочным облаком. Многие переполошились, предположив, что это предвестник инопланетного вторжения.

Однако на деле всё оказалось гораздо прозаичнее. Необычный след в небе оставила ракета Atlas V, пишет издание Miami Herald. В седьмом часу утра она стартовала в космос с военной базы на мысе Канаверал.