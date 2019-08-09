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"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
09 августа 2019, 03:54 • 73 • В мире
Странное облако в чистом небе переполошило накануне американцев, живущих в штате Флорида. Некоторые с перепугу приняли его за НЛО: "Вторжение инопланетян!"
Утром в четверг жители Флориды лицезрели на небесном своде необычное явление. Взорам людей предстало облако необычной формы и окраски: оно отливало жёлтым и серебряно-голубым цветами, передаёт телеканал 360.
Местные соцсети немедленно наполнились фотографиями и видеозаписями с загадочным облаком. Многие переполошились, предположив, что это предвестник инопланетного вторжения.
Однако на деле всё оказалось гораздо прозаичнее. Необычный след в небе оставила ракета Atlas V, пишет издание Miami Herald. В седьмом часу утра она стартовала в космос с военной базы на мысе Канаверал.
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