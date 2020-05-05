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"Инопланетная" обманка? Политолог объяснил НЛО-"козырь" Трампа
05 мая 2020, 14:10 • 58 • В мире
Политолог Дон Де Бар убеждён, что опубликованная ранее видеозапись, где якобы запечатлены НЛО, - это "козырь" Трампа. При помощи такой "инопланетной" обманки американцев пытаются отвлечь от проблем с пандемией коронавируса.
Дон Де Бар назвал опубликованное Пентагоном видео "сенсацией", нацеленной на отвлечение населения от важных вопросов.
"Таких как: что делать с вирусом, который распространяется на планете? Почему у миллионов людей не хватает денег, чтобы получить медицинскую помощь?" - считает политолог.
Многие усматривают в подогревании интереса к теме НЛО некую закономерность. Когда в 2019 году заговорили об импичменте Трампа, в американских СМИ сразу же стала тиражироваться информация о зависших над кораблями военно-морских сил США летающих тарелках. Внимание общественности сразу же переключилось с политических вопросов на далёкие галактики.
Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, ситуация повторилась. Несколько дней назад Дональд Трамп на полном серьёзе предложил в качестве профилактики COVID-19 приём дезинфицирующих средств внутрь, напомнил телеканал "Мир 24". Американский президент тогда заговорил о "введении света внутрь организма". Автор сюжета Роман Никифоров не удержался от иронии, назвав такую методику "инопланетной технологией".
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