"Инопланетная" обманка? Политолог объяснил НЛО-"козырь" Трампа

Дон Де Бар назвал опубликованное Пентагоном видео "сенсацией", нацеленной на отвлечение населения от важных вопросов.

"Таких как: что делать с вирусом, который распространяется на планете? Почему у миллионов людей не хватает денег, чтобы получить медицинскую помощь?" - считает политолог.

Многие усматривают в подогревании интереса к теме НЛО некую закономерность. Когда в 2019 году заговорили об импичменте Трампа, в американских СМИ сразу же стала тиражироваться информация о зависших над кораблями военно-морских сил США летающих тарелках. Внимание общественности сразу же переключилось с политических вопросов на далёкие галактики.

Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, ситуация повторилась. Несколько дней назад Дональд Трамп на полном серьёзе предложил в качестве профилактики COVID-19 приём дезинфицирующих средств внутрь, напомнил телеканал "Мир 24". Американский президент тогда заговорил о "введении света внутрь организма". Автор сюжета Роман Никифоров не удержался от иронии, назвав такую методику "инопланетной технологией".