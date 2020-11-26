"Иного выхода нет": Украине предсказали скорый дефолт без денег МВФ

В ближайшее время экономику Украины ждёт катастрофа, из-за которой в начале 2021 года возникнут проблемы с соцвыплатами. Такой прогноз недавно озвучил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

С ним согласен директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. В интервью изданию РИА ФАН он пояснил, что до конца текущего года Международный валютный фонд (МВФ) не намерен выделять очередной транш финансовой помощи, на который рассчитывал Киев.

При этом офис президента Владимира Зеленского пытается выдать "зраду" за "перемогу", рассказывая, что решение МВФ якобы является позитивным сигналом финансовым рынкам. В реальности же у Украины нет источников финансирования, ибо страна де-факто является банкротом в разгар мирового кризиса.

В таких условиях украинцы могут запустить печатный станок, продержавшись ещё некоторое время. Но в итоге катастрофа лишь усугубится. Поэтому остаётся только один вариант - урезать социальные расходы.

"Иного выхода нет. Тем более что нужно отдавать уже имеющиеся долги - ежегодно это около трети бюджета, - как-то умудриться выжить в условиях закрытых границ - поступления от гастарбайтеров позволяли многим семьям не голодать - и неумолимо надвигающегося локдауна, угрожающего окончательно добить всё, что в стране ещё худо-бедно работает", - пояснил эксперт.

Пока Запад был заинтересован в существовании Украины, он поддерживал страну. Но вечно такое положение дел не могло продолжаться. Без поддержки украинцы не смогут выживать самостоятельно.

Как добавил крымский политолог Владислав Ганжара, украинская экономика долгие годы паразитировала на западных траншах, а государство самостоятельно почти ничего не зарабатывало. В результате за последние годы дефицит бюджета вырос до 3,5 миллиарда долларов.

Позиция фонда наглядно показывает реальное отношение западных партнёров к Киеву. А без денег МВФ правительство Украины вполне может объявить дефолт.

"Он давно угрожает государству, испытывающему зависимость от внешних финансовых вливаний", - сообщил эксперт в интервью ИА "Экономика сегодня".