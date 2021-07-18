При каких условиях Россия и Украина пойдут на сближение, рассказал социолог Максим Шугалей. "Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет", - отметил эксперт.

Украине следует самой позаботиться о своей судьбе, заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент. Данный совет американского дипломата может помочь Киеву наладить отношения с Москвой, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Прежде всего он отмечает, что Украина находится под внешним управлением США, и перейти на внутреннее управление стране будет очень сложно. Потому что вся власть в Незалежной буквально построена на зависимости от Запада.

Для Киева отказ Вашингтона - большой удар. В украинской власти закрепилось большое количество людей с крайне националистическими русофобскими взглядами,

- пояснил эксперт.

Он сказал, что Киеву необходимо осознать, что Украина, по большому счёту, нужна только России. Потому что русские и украинцы - это один народ, они исторически всегда жили бок о бок и были очень близки.

Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет,

- подчеркнул Максим Шугалей в беседе с Nation News.

При этом социолог отметил, что США уже неоднократно меняли своё отношение к Украине. Когда Белому дому выгодно, он открещивается от Незалежной, когда хочет оправдать военное присутствие в регионе - всячески поддерживает Киев.