Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Главная / Политика

"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США

18 июля 2021, 04:50  •  159 • Политика
При каких условиях Россия и Украина пойдут на сближение, рассказал социолог Максим Шугалей. "Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет", - отметил эксперт.
Украине следует самой позаботиться о своей судьбе, заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент. Данный совет американского дипломата может помочь Киеву наладить отношения с Москвой, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Прежде всего он отмечает, что Украина находится под внешним управлением США, и перейти на внутреннее управление стране будет очень сложно. Потому что вся власть в Незалежной буквально построена на зависимости от Запада.
Для Киева отказ Вашингтона - большой удар. В украинской власти закрепилось большое количество людей с крайне националистическими русофобскими взглядами,
- пояснил эксперт.
Он сказал, что Киеву необходимо осознать, что Украина, по большому счёту, нужна только России. Потому что русские и украинцы - это один народ, они исторически всегда жили бок о бок и были очень близки.
Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет,
- подчеркнул Максим Шугалей в беседе с Nation News.
При этом социолог отметил, что США уже неоднократно меняли своё отношение к Украине. Когда Белому дому выгодно, он открещивается от Незалежной, когда хочет оправдать военное присутствие в регионе - всячески поддерживает Киев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






159
Источник
Похожие новости
17 июля 2021, 16:00
Зеленский в годовщину трагедии MH17 "подстегнул" Европу
17 июля 2021, 17:50
Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"
17 июля 2021, 19:40
Британия готовит "опасные спецоперации" против России - The Times
17 июля 2021, 21:30
Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID
17 июля 2021, 19:40
От народа ждут разговора начистоту: Политики объяснили смысл "копилки идей"
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 09:15
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
12 июля 2021, 15:50
Леонид Кучма пытается спрятать в России своего зятя-миллиардера, опасаясь американской фемиды
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.