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"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
18 июля 2021, 04:50 • 159 • Политика
При каких условиях Россия и Украина пойдут на сближение, рассказал социолог Максим Шугалей. "Осознать это будет очень тяжело, учитывая антироссийскую политику Киева, но иного выхода нет", - отметил эксперт.
Украине следует самой позаботиться о своей судьбе, заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент. Данный совет американского дипломата может помочь Киеву наладить отношения с Москвой, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Прежде всего он отмечает, что Украина находится под внешним управлением США, и перейти на внутреннее управление стране будет очень сложно. Потому что вся власть в Незалежной буквально построена на зависимости от Запада.
- пояснил эксперт.
Он сказал, что Киеву необходимо осознать, что Украина, по большому счёту, нужна только России. Потому что русские и украинцы - это один народ, они исторически всегда жили бок о бок и были очень близки.
- подчеркнул Максим Шугалей в беседе с Nation News.
При этом социолог отметил, что США уже неоднократно меняли своё отношение к Украине. Когда Белому дому выгодно, он открещивается от Незалежной, когда хочет оправдать военное присутствие в регионе - всячески поддерживает Киев.
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