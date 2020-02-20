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"Иногда он говорит правду": Эксперт оценил опасения Климкина из-за России

20 февраля 2020, 20:24  •  95 • В мире
Директор Института современного государственного развития эксперт Дмитрий Солонников оценил опасения экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за России и Запада, которые, по его мнению, могут заключить соглашение.
Ранее в интервью Ukrlife.tv. Климкин заявил, что Москва и западные страны могут заключить сделку, в результате которой Киев попадет под сферу влияния Москвы.
По мнению бывшего министра, опасность реальна, если Украина не будет работать с политиками на Западе и "ангажировать своих друзей".
Как отметил Солонников, Климкин старается напомнить о себе, но всё же у него есть определённая аудитория, ориентированная на нацбатальоны и экс-президента Петра Порошенко. Специалист указал, что для них болезненные выступления Климкина - как глоток свежего воздуха, хотя остальные украинцы больше заняты своим выживанием.
"Иногда он говорит правду: если будут сильные мира сего определять будущее, то уж Украину они не вспомнят, потому что ее на экономической и политической карте мира нет и в ближайшее время не будет", ‒ цитирует эксперт радио Sputnik.

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