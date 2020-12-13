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"Иногда на расстоянии 5-6 метров": Песков раскрыл правду о "бункере" Путина

13 декабря 2020, 22:30  •  164 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал правду о "бункере" Путина, в котором глава государства якобы скрывается от эпидемии коронавируса. Песков опроверг эту информацию, пояснив, что Путин не прячется от людей и даже зачастую общается с ними лично, правда, иногда "на расстоянии 5-6 метров".
В последнее время различные либеральные и зарубежные СМИ распространяют слухи о том, что Владимир Путин якобы всё время пандемии находится в специальном бункере, в который не может проникнуть коронавирус. Некоторые журналисты даже говорят о том, что вместо президента на публичных мероприятиях появляется его двойник.
Глава президентской администрации Дмитрий Песков опроверг эти домыслы. Он пояснил, что практически с самого начала эпидемии Путин живёт в своей резиденции в Ново-Огарёве, но при необходимости приезжает в Кремль или даже ездит в командировки по стране.
Об этом Песков рассказал корреспонденту Наиле Аскер-заде, которая снимает фильм "Опасный вирус. Первый год" для канала "Россия 1". Песков добавил, что глава страны по-прежнему доступен для общения, но перед встречей с Путиным его посетителям предлагают пройти тест на коронавирус.
Кроме того, зачастую игнорируются и эти формальности: "Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это 5-6 м. Такое тоже часто практикуется", - признался пресс-секретарь Кремля.
Тем не менее в основном Путин сейчас общается со своими подчинёнными посредством видеосвязи и телефона, сообщил Песков, добавив, что и сам уже давно не видел президента лично - все вопросы они обсуждают и решают удалённо.
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