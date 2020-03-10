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"Иногда лучше внимательнее прочитать": Активисты пытаются стравить народы России, забыв об истине в Конституции?
10 марта 2020, 14:35 • 11 • Политика
Татарские активисты направили письма в Госдуму и президенту России, фактически лично разделив народы России на сорта. Как отметил политолог Дмитрий Ермолаев, складывается ощущение, что они просто не ознакомились с поправкой в Конституцию, против которой протестуют. "Иногда лучше внимательнее прочитать", - пишет он. Ранее и Константин Малофеев отмечал: если мы засядем по "национальным квартирам", ничего не получится. И поправка призвана лишь объединить наши народы, а не разделять.
Против поправки о "государствообразующем народе" выступили общественники Татарстана. Призыв отклонить поправку как "противоречащую принципам демократического федеративного государства" активисты Всемирного форума татарской молодежи направили в письме депутатам Госдумы. Кроме того, к президенту России обратился Всетатарский общественный центр (ВТОЦ). Причём последние выбрали ещё более резкие формулировки, говоря о том, что поправка нарушает права "25 миллионов "негосударствообразующих граждан". Обе группы активистов предпочитают не обращать внимания на то, как на самом деле звучит формулировка. На чём они делают свои выводы, остаётся только догадываться. Вероятно, просто на личном восприятии текста...
Итак, как же выглядит поправка о государствообразующем народе?
Кроме того, есть дополнение:
Другими словами, предложенная поправка объединяет все народы России и является ещё и дополнительной гарантией прав всех без исключения представителей большой российской общности. Почему тогда представители татарской общественности решили устроить скандал, остаётся неясным. Надо сказать, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ранее также критически отзывался о поправке. Однако после подчеркнул, что говорил о своём частном мнении, и, что называется, сгладил углы. Подчеркнул, что, безусловно, понимает и принимает необходимость защиты прав русского народа в России. Однако добавил, что хотел бы предложить и свой текст поправки с тезисом "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа".
Казалось, все пришли к компромиссу, но...
Рабочая неделя началась с приведённых в "Коммерсанте" цитат татарских активистов. Например, представители Всемирного форума татарской молодёжи пишут, что с закреплением в Конституции России "одного народа в качестве государствообразующего" непонятно, "какая роль отводится другим коренным народам нашей страны".
Более того, сами же авторы письма делают уничижительные выводы о других народах, полагая, что представители "нерусских национальностей" провозглашаются народами "второго сорта". Ничего подобного в поправке нет да и не звучит в тексте "русский народ". Напротив, избрана формулировка, дающая понять, что все мы, объединённые русским языком, и становимся государствообразующим народом.
Депутаты Госдумы, как пишет "Ъ", уже ответили на требования татарских активистов, подчеркнув, что высказывать свою позицию следовало, когда поправки рассматривались в рабочей группе. Кстати, в этой группе участвовали несколько представителей Татарстана, в том числе спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Политолог Дмитрий Ермолаев на страницах "КП" отметил важную деталь. Он подчеркнул, что прочитавший текст поправки внимательно без труда поймёт, что все народы России по ней - государствообразующие.
"Иногда лучше внимательнее прочитать текст, предлагаемый в Основной закон, чем устраивать мегахайп на пустом месте", - подчеркнул эксперт.
"Попрячемся по национальным квартирам - ничего не получится"
Ранее замглавы Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев ответил на критику, прозвучавшую от муфтия Татарстана.
Константин Малофеев пояснил, что самого понятия "государствообразующий народ" для нас, русских, мало. Однако, подчеркнул он в эфире программы "Царьград. Главное", мы готовы принять и такую трактовку.
Не исключено, что неосторожное мнение муфтия, высказанное им ранее, - следствие влияния той среды, которая, безусловно, оказывает воздействие на духовного лидера.
"В свою очередь хотелось бы обратиться к "националистическим элементам": пожалуйста, не вводите духовного лидера в опасное положение, когда с ним вынуждены спорить не только представители самой большой титульной нации, но и представители малых народов, которые все как один поддержали эту поправку. Не выделяйте татарский народ из семьи народов России", - заметил замглавы ВРНС.
Он призвал национальных активистов в ряде регионов, которые подают голоса против, не навязывать недальновидную политику.
"Кому вы нужны в глобальном мире? В глобальном мире у вас даже национальности не будет. Только в России ваша национальность защищается, потому что мы традиционное общество. Подумайте об этом", - подчеркнул он и отметил, что такие возгласы - это, по сути, наследие ельцинской эпохи, когда о суверенитете регионов говорилось повсеместно.
Но прячась по национальным квартирам, мы не сможем добиться чего-то великого и значимого, добавил учредитель телеканала Царьград.
Власти Татарстана дали комментарий по поводу поправок в Конституцию России, в том числе в контексте неприятия муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным, дистанцировавшись от ситуации. Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что на данный момент предложения в рамках поправок в Основной закон страны вносятся и публично обсуждаются.
"Мы будем ориентироваться исключительно на мнение граждан, которое они выразят в рамках всероссийского голосования", - добавила она в ходе брифинга в среду, 4 марта.
Лидер тувинских буддистов уверен в важности русской поправки к Конституции
Лидер тувинских буддистов Камбы-лама Джампел Лодой в разговоре с "Московским комсомольцем" заявил, что поправка к Конституции России о русском языке не кажется ему противоречивой. По его словам, государствообразующая роль русского народа подтверждена историей всего Российского государства, при этом надо помнить, что основано оно было на добровольном единении народов.
"Тува в начале ХХ века, едва освободившись от власти маньчжуров, попросила покровительства русского императора, а в 1944 году добровольно вошла в состав Советской России", - напомнил Камбы-лама Джампел Лодой.
По его словам, сегодня мир становится всё более глобальным, идут процессы унифицирования "всего и вся", в том числе языков. В этой связи важно заботиться о сохранении не только языков малых национальных образований, но и больших народов.
"Спасти их может государственный статус. Поэтому я только приветствую предложения Владимира Путина о русском языке и языках народов России", - подчеркнул лидер тувинских буддистов.
Он обратил внимание на то, что в его республике право на родной язык реализовано уже давно и тувинский язык, по сути, имеет статус государственного языка.
"Мы вольны общаться на языке предков как в повседневной жизни, так и при проведении официальных мероприятий. Например, в суде. Это мудрый шаг президента - дать возможность не терять самоидентификации всем, даже самым малым народностям России. Он соответствует его словам о многополярности мира", - сказал Камбы-лама.
В Карачаево-Черкесии поддержали поправки в Конституцию о русском языке
Поправки о русском языке, а также те, которые касаются защиты отечественной истории от фальсификации, в Карачаево-Черкесии считают "самыми важными".
"Хочу поддержать обсуждаемые сегодня поправки, внесённые в Конституцию Российской Федерации. Среди самых важных поправок, внесённых президентом нашей страны Владимиром Путиным, считаю изменения, гарантирующие защиту отечественной истории от фальсификации и сохранение исторической памяти, дальновидным шагом, который принимается ради будущего подрастающих поколений, которые будут жить в сильной и великой стране", - цитирует РИА Карачаево-Черкесия заявление руководителя КЧРОО "Карачай Алан Халкъ", сопредседателя Межнационального совета общественных организаций КЧР Руслана Хабова.
Подобная поправка, в соответствии с которой поддерживать и защищать языковое многообразие народов России будет именно государство, в Основной закон страны вносится впервые, подчеркнул Хабов. Он также особо отметил роль и значение русского языка в развитии уникальной национальной культуры. Кроме того, благодаря развитию русского языка народы Северного Кавказа смогли познакомиться с произведениями великих русских классиков, которые давно стали неотъемлемой частью мирового культурного наследия.
В то же время при помощи русского языка далеко за пределами региона стали известны и имена национальных авторов Северного Кавказа, а их произведения вошли в сокровищницу отечественной литературы.
"Осознавая огромное значение русского языка в процессе развития национальных культур и укрепления межнациональных отношений в Российской Федерации, считаю очень важным, что Конституция Российской Федерации и обсуждаемые сегодня поправки учитывают многонациональность нашей страны, а в дальнейшем только усиливают возможности для развития национальных культур", - добавил Руслан Хабов.
Все народы, проживающие в Российской Федерации, имеют гарантированные права для саморазвития и, что не менее важно, для сохранения культуры, традиций и языков. В дальнейшем они только расширятся, уверен он.
"Эти изменения назрели"
Поправки, касающиеся статуса русского языка как языка государствообразующего народа, а также внесение в Конституцию России нормы о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия", активно поддержали в Республике Коми.
Об этом в беседе с изданием "Комиинформ" заявил глава межрегионального общественного движения "Коми войтыр" Алексей Габов.
"Всецело поддерживаю поправки президента России Владимира Владимировича Путина в Конституцию России. Считаю, что эти изменения назрели", - сказал Габов.
Он также отметил, что впервые в истории страны в Основном законе прописано сохранение этнокультурного и языкового многообразия в России. Габов отметил, что это "соответствует интересам всех народов, в том числе и коми".
"Наша общая задача - наполнить новые нормы конкретными делами, и это уже зависит от каждого из нас", - подчеркнул общественный деятель.
Национальные республики сегодня получили возможность сохранить для своего родного языка статус государственного, а это позволит и дальше развивать родные национальные языки.
Габов также отметил, что после того как в Конституцию будут внесены указанные поправки, вопрос о равноправном обучении в национальных республиках России родных языков и русского языка как государствообразующего должно будет рассмотреть профильное министерство на федеральном уровне.
"Русский язык должен использоваться на всей территории страны"
Поправки в Конституцию России о русском языке являются верными и обоснованными, заявил председатель Совета отцов Тувы Хонук-оол Монгуш в разговоре с "ТуваОнлайн". По его словам, русский язык "должен использоваться на всей территории страны", но за национальными республиками необходимо сохранить право на установление родного языка в качестве государственного внутри региона.
"Это очень верный подход", - подчеркнул Хонук-оол Монгуш.
Председатель Совета отцов Тувы добавил, что русский язык всегда являлся стержнем, обеспечивающим единство страны. В то же время он помогал развиваться языкам малых народов, поскольку произведения классиков русской литературы переводятся в национальных республиках. В этой связи, добавил председатель, формирование единого культурного пространства не менее важно, чем экономические проекты.
Напомним, что Константин Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. В деталях о поправках к Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
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