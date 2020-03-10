"Иногда лучше внимательнее прочитать": Активисты пытаются стравить народы России, забыв об истине в Конституции?

Против поправки о "государствообразующем народе" выступили общественники Татарстана. Призыв отклонить поправку как "противоречащую принципам демократического федеративного государства" активисты Всемирного форума татарской молодежи направили в письме депутатам Госдумы. Кроме того, к президенту России обратился Всетатарский общественный центр (ВТОЦ). Причём последние выбрали ещё более резкие формулировки, говоря о том, что поправка нарушает права "25 миллионов "негосударствообразующих граждан". Обе группы активистов предпочитают не обращать внимания на то, как на самом деле звучит формулировка. На чём они делают свои выводы, остаётся только догадываться. Вероятно, просто на личном восприятии текста...

Итак, как же выглядит поправка о государствообразующем народе?

Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Кроме того, есть дополнение:

Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Другими словами, предложенная поправка объединяет все народы России и является ещё и дополнительной гарантией прав всех без исключения представителей большой российской общности. Почему тогда представители татарской общественности решили устроить скандал, остаётся неясным. Надо сказать, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ранее также критически отзывался о поправке. Однако после подчеркнул, что говорил о своём частном мнении, и, что называется, сгладил углы. Подчеркнул, что, безусловно, понимает и принимает необходимость защиты прав русского народа в России. Однако добавил, что хотел бы предложить и свой текст поправки с тезисом "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа".

Казалось, все пришли к компромиссу, но...

Рабочая неделя началась с приведённых в "Коммерсанте" цитат татарских активистов. Например, представители Всемирного форума татарской молодёжи пишут, что с закреплением в Конституции России "одного народа в качестве государствообразующего" непонятно, "какая роль отводится другим коренным народам нашей страны".

Более того, сами же авторы письма делают уничижительные выводы о других народах, полагая, что представители "нерусских национальностей" провозглашаются народами "второго сорта". Ничего подобного в поправке нет да и не звучит в тексте "русский народ". Напротив, избрана формулировка, дающая понять, что все мы, объединённые русским языком, и становимся государствообразующим народом.

Депутаты Госдумы, как пишет "Ъ", уже ответили на требования татарских активистов, подчеркнув, что высказывать свою позицию следовало, когда поправки рассматривались в рабочей группе. Кстати, в этой группе участвовали несколько представителей Татарстана, в том числе спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Политолог Дмитрий Ермолаев на страницах "КП" отметил важную деталь. Он подчеркнул, что прочитавший текст поправки внимательно без труда поймёт, что все народы России по ней - государствообразующие.

"Иногда лучше внимательнее прочитать текст, предлагаемый в Основной закон, чем устраивать мегахайп на пустом месте", - подчеркнул эксперт.

"Попрячемся по национальным квартирам - ничего не получится"

Ранее замглавы Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев ответил на критику, прозвучавшую от муфтия Татарстана.

Константин Малофеев пояснил, что самого понятия "государствообразующий народ" для нас, русских, мало. Однако, подчеркнул он в эфире программы "Царьград. Главное", мы готовы принять и такую трактовку.

"Мы осознаём ответственность за мир, за многонациональный народ. И именно поэтому мы построили это великое государство и просим от тех, с кем вместе строили это государство, также относиться с почтением к этим векам, что мы провели вместе, с уважением к нам, к русскому народу", - отметил Малофеев.

Не исключено, что неосторожное мнение муфтия, высказанное им ранее, - следствие влияния той среды, которая, безусловно, оказывает воздействие на духовного лидера.

"В свою очередь хотелось бы обратиться к "националистическим элементам": пожалуйста, не вводите духовного лидера в опасное положение, когда с ним вынуждены спорить не только представители самой большой титульной нации, но и представители малых народов, которые все как один поддержали эту поправку. Не выделяйте татарский народ из семьи народов России", - заметил замглавы ВРНС.

Он призвал национальных активистов в ряде регионов, которые подают голоса против, не навязывать недальновидную политику.

"Кому вы нужны в глобальном мире? В глобальном мире у вас даже национальности не будет. Только в России ваша национальность защищается, потому что мы традиционное общество. Подумайте об этом", - подчеркнул он и отметил, что такие возгласы - это, по сути, наследие ельцинской эпохи, когда о суверенитете регионов говорилось повсеместно.

Но прячась по национальным квартирам, мы не сможем добиться чего-то великого и значимого, добавил учредитель телеканала Царьград.

"У нас есть наследие 90-х годов, когда президент Ельцин не только принимал плохую Конституцию, но и объявил о суверенитете, последствия которого мы черпаем до сих пор вёдрами. Однако эти 20 лет мирного и поступательного развития должны были привести нас к другому пониманию. До тех пор, пока мы разрозненно, по своим национальным квартирам, будем считать, что каждый небольшой народ спасается отдельно, у нас ничего не получится. Только когда мы объединяемся в великое государство, возможны грандиозные проекты, которые мы осуществляем вместе", - резюмировал Малофеев.

Власти Татарстана дали комментарий по поводу поправок в Конституцию России, в том числе в контексте неприятия муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным, дистанцировавшись от ситуации. Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что на данный момент предложения в рамках поправок в Основной закон страны вносятся и публично обсуждаются.

"Мы будем ориентироваться исключительно на мнение граждан, которое они выразят в рамках всероссийского голосования", - добавила она в ходе брифинга в среду, 4 марта.