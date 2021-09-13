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"Инициирована внеплановая проверка": "Магнит" отреагировал на видео с "отравлением" фруктов

13 сентября 2021, 19:20  •  162 • Политика
Задержание дезинсектора, распалявшего яд от насекомых рядом с фруктами, заставило "Магнит" инициировать внеплановую проверку подрядчиков.
После задержания дезинсектора, подозреваемого по делу об отравлении арбузом в Москве, сеть магазинов "Магнит" инициировала внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Речь идёт о происшествие, которое случилось на прошлой неделе на Совхозной улице в Москве. Бабушка и внучка скончались от отравления после покупки арбуза в магазине "Магнит". По предварительным данным, причиной стало средство для уничтожения насекомых.
Камера видеонаблюдения магазина сняла, как дезинсектор распыляли яд от насекомых рядом с открытыми полками, на которых лежали ничем не защищённые фрукты. Мужчину задержали по подозрению в причастности к гибели двух человек.
"Магнит" инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции, усилит меры санитарного контроля в магазинах,
- сообщили в компании.

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