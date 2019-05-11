|
"Информацию берите у меня": В Турции прокомментировали "внезапный отказ" от С-400
11 мая 2019, 05:39 • 319 • Политика
Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400. В администрации президента назвали ложью сведения, распространяемые немецкой прессой.
Информация немецких СМИ об отказе Турции от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 не соответствует действительности. Об этом сообщил лично глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Речь идёт о статье немецкого издания Bild, которое сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы передумал покупать российские ЗРК. В качестве причины столь резкой перемены позиции по этому вопросу немецкие журналисты назвали падение турецкой лиры и угрозу санкций США. При этом издание ссылалось на свои источники в Турции.
Напомним, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 вместо американских Patriot сильно не нравится Вашингтону. Однако, несмотря на все угрозы со стороны США, Эрдоган остался непреклонен в своём решении приобрести российское оружие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
319
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2019, 05:24
|
09 мая 2019, 14:39
|
08 мая 2019, 12:24
|
10 мая 2019, 00:24
|
05 мая 2019, 00:09
|
07 мая 2019, 20:09
|
07 мая 2019, 00:54