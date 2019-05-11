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"Информацию берите у меня": В Турции прокомментировали "внезапный отказ" от С-400

11 мая 2019, 05:39  •  319 • Политика
Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400. В администрации президента назвали ложью сведения, распространяемые немецкой прессой.
Информация немецких СМИ об отказе Турции от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 не соответствует действительности. Об этом сообщил лично глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Речь идёт о статье немецкого издания Bild, которое сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы передумал покупать российские ЗРК. В качестве причины столь резкой перемены позиции по этому вопросу немецкие журналисты назвали падение турецкой лиры и угрозу санкций США. При этом издание ссылалось на свои источники в Турции.
"Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен", - написал Фахреттин Алтун в Twitter.
Напомним, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 вместо американских Patriot сильно не нравится Вашингтону. Однако, несмотря на все угрозы со стороны США, Эрдоган остался непреклонен в своём решении приобрести российское оружие.

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