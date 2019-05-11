"Информацию берите у меня": В Турции прокомментировали "внезапный отказ" от С-400

Информация немецких СМИ об отказе Турции от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 не соответствует действительности. Об этом сообщил лично глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Речь идёт о статье немецкого издания Bild, которое сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы передумал покупать российские ЗРК. В качестве причины столь резкой перемены позиции по этому вопросу немецкие журналисты назвали падение турецкой лиры и угрозу санкций США. При этом издание ссылалось на свои источники в Турции.

"Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен", - написал Фахреттин Алтун в Twitter.

Напомним, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 вместо американских Patriot сильно не нравится Вашингтону. Однако, несмотря на все угрозы со стороны США, Эрдоган остался непреклонен в своём решении приобрести российское оружие.