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"Информация Reuters - фейк": В Минобороны РФ отреагировали на "спецназ" и "сухопутные войска" в Сирии

18 июля 2019, 15:09  •  21 • Политика
В Минобороны РФ резко отреагировали на сообщения западных СМИ о "спецназе" и "сухопутных войсках", участвующих в антитеррористической операции в Сирии. "Информация Reuters - фейк", - настаивают в военном ведомстве и напомнинают о реальных фактах.
Никакого российского спецназа и подразделений сухопутных войск на территории Сирии нет, что бы об этом ни говорили западные СМИ, уверяют в Минобороны РФ.
"Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) – очередной фейк", - приводит РИА "Новости" заявление российского военного ведомства в связи с очередной непроверенной публикацией.
В действительности, подчеркивается сообщение, как и предусмотрено российско-турецкими договоренностями 2017 года, по периметру зоны деэскалации в Идлибе размещены посты военной полиции, они действуют вместе с турецкими коллегами.

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