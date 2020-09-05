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"Информация передана в ФСБ": Запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном уже в Москве
05 сентября 2020, 18:35 • 170 • Политика
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном. "Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ", - сообщают белорусские СМИ.
Аудиозапись перехваченного разговора Варшавы и Берлина о фальсификации "отравления" Алексея Навального передана в ФСБ России. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.
Речь идёт о записи, про которую в четверг 3 сентября говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Сегодня, 4 сентября, запись была пущена в эфире белорусских телеканалов. На ней двое неизвестных собеседников обсуждают, подтасовку фактов об "отравлении" российского оппозиционера с целью оказания давления на Кремль.
По словам Лукашенко, разговор перехватила радиоэлектронная разведка Белоруссии. Записанный разговор состоялся незадолго до пресс-конференции канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой она объявила, что Алексей Навальный отравлен ядом "Новичок".
Напомним, что ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что версия о причастности России к отравлению блогера выгодна тем, кто намерен посеять раздор между Москвой и Берлином. Причастные к инциденту стороны, полагает немецкий парламентарий, хотят поставить под удар реализацию проекта "Северный поток - 2", пишет Nation News.
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