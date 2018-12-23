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"Информационное промывание мозгов уже началось": Эксперт о вмешательстве Запада в выборы на Мадагаскаре

23 декабря 2018, 12:09  •  97 • В мире
Западные страны во главе с США постараются использовать напряженную обстановку на Мадагаскаре, сложившуюся из-за непростых президентских выборов, чтобы власть в стране перешла в руки того кандидата, который выгоден именно им, отметил российский политолог Андрей Кошкин, подчеркнув, что "информационное промывание мозгов уже началось", на следующем этапе людей выведут на уличные протесты.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал обеспокоенность политических обозревателей и экспертов сильным влиянием западных СМИ на процесс освещения президентских выборов на Мадагаскаре. В беседе с информагентством Nation News Кошкин отметил, что западные страны во главе с США специально создают в информационном пространстве атмосферу хаоса, чтобы выборы протекали в том русле, в котором заинтересованы именно они.
По сообщениям местных обозревателей, западные СМИ, в том числе и ВВС, создают негативный фон прошедшим выборам, в то время как местные издания пытаются сделать упор на том, что жители острова сделали свой выбор, благодаря которому начнется новый этап в их жизни. Отмечается, что британское издание BBC распространяет даже ложную информацию. Причина этому — победа не прозападного кандидата.
Во втором туре президентских выборов на Мадагаскаре участвовало два кандидата: Андри Раджоэлина и Марк Равалуманана. После голосования победу одержал Раджоэлина, что вызвало недовольство Запада.
Российский политолог отметил, что страны, специализирующиеся на технологиях "желтых революций", используют в свою пользу сложившуюся во время выборов напряженную обстановку на Мадагаскаре и сделают все возможное, чтобы власть в стране перешла в те руки, которые выгодны именно им. Эксперт уверен, что сделано будет все быстро, по примеру "желтых жилетов" во Франции.
По словам Кошкина, первая фаза, "информационное промывание мозгов", уже началась, на следующем этапе стоит ожидать, что людей выведут на уличные протесты.

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