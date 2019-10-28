"Информацией не располагаем": В Минобороны России сомневаются в "ликвидации главаря ИГИЛ"

С таким заявлением выступил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" Абу Бакра аль-Багдади", - отметил он.

Конашенков также отметил, что никаких авиаударов ни силы США, ни коалиция за последние дни в Идлибе не проводили. А уж о каком-то "содействии пролёту ВВС США в воздушное пространство Сирии" в Минобороны России даже не слышали.

В Минобороны, кроме того, обратили внимание на детали "уничтожения" аль-Багдади, которые также не вызывают доверия.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", - заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, отметил генерал-майор, нет доказательств и того, что аль-Багдади мог вообще находиться на территории, которая в настоящее время контролируется группировкой "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена), которая всегда была бескомпромиссным противником ИГ.

В то же время, добавил Конашенков, с того момента, как сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС ещё в начале 2018 года окончательно разгромила "Исламское государство", уничтожение аль-Багдади "никакого оперативного значения" уже не имеет.

"Минобороны всё сказало"

На заявление Дональда Трампа о ликвидации аль-Багдади отреагировали в Кремле. Как отметил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лучше всего в данном случае "руководствоваться комментарием Министерства обороны".

"Умер как трус": Трамп о "грандиозной" операции США

Американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что в ходе "опасной и смелой операции", проведённой спецназом США на северо-востоке Сирии, был ликвидирован главарь ИГИЛ.

За помощь в осуществлении этой операции Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак. "Умер как трус", - заявил президент США, описывая гибель главаря террористов.

Об уничтожении Абу Бакра аль-Багдади президент США сообщил, выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов. По его словам, во время этой операции американские военные уничтожили большое число боевиков, а также подручных главаря террористов. Также в плен взяты две жены аль-Багдади.

Президент США раскрыл некоторые подробности, как проходила ликвидация террориста: аль-Багдади якобы пытался скрыться в одном из тоннелей, но оказался в тупике, после чего и взорвал себя при помощи "пояса смертника".

"Высокая степень уверенности" Пентагона

Журнал Newsweek подробно рассказал о спецоперации США, в ходе которой якобы был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. По информации журналистов, провели ликвидацию под контролем Объединённого командования специальных операций Пентагона.

Источник настаивает, что сведения об уничтожении террориста передали в Белый дом из командования сухопутными войсками США. В то же время Министерство обороны США говорит о ликвидации "с высокой степенью уверенности".

История вопроса

Еще в апреле этого года США пообещали "свершить правосудие" над главарём ИГИЛ Абу Бакром Аль-Багдади. Тогда впервые за 5 лет бандит появился в новом ролике террористической организации. До этого ходили слухи о его смерти. Американская антитеррористическая коалиция проверяет подлинность видео.

"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись", - заявили в Госдепе США.

В ведомстве тогда настаивали, что боевикам ИГИЛ в Ираке и Сирии нанесён сокрушительный удар, причём как со стратегической, так и с психологической стороны. "Халифат" террористов рухнул, главари убиты, а их жестокость стала известна всему миру, подчеркнули в Госдепе.

"Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые ещё остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают".

Позже, как мы все понимаем, выяснилось, что заявления США далеки от правды. Сейчас наблюдаем за очередной серией в ожидании реплик Трампа.

Ликвидация аль-Багдади - фейк?

Эксперты в беседе с журналистами обвинили США во вранье, заявив, что ликвидация аль-Багдади - фейк. Однако партнёры Вашингтона стоят на своем - говорят, будто террорист № 1 уничтожен после пяти месяцев разведки.

Как минимум заявление прозвучало в нужный момент - когда администрацию США обвиняют в сдаче позиций в Сирии. Уничтожение террориста № 1 улучшило бы репутацию Трампа. Кроме того, как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием, США было выгодно прикрыть информацию о том, что в Сирии они воровали нефть. Доказательства воровства уже предоставлены. Теперь к доказательствам вранья - таковых журналисты увидели аж семь.

Спецназ США, как сообщалось, добирался до точки, где скрывался аль-Багдади, на вертолётах. Однако пролететь незамеченными военные не могли. Турецкие военные открыли бы огонь, увидь они вертолёты у границы - а именно там, у границы, и был штаб террориста, по словам источников. По версии одного из источников, террорист подорвал себя сам вместе с женой. Однако журналисты считают, что это бессмысленно. Он мог вырваться из окружения и наверняка имел план отхода, так долго скрываясь. Американский спецназ не мог видеть самоподрыв террориста, в противном случае бойцы сами бы подорвались. Это следующая нестыковка, на которую указывают журналисты. Если был самоподрыв, то к чему следующая реплика источника о том, что дом аль-Багдади пришлось разбомбить. Эксперты редакции считают, что авиаударом США хотели скрыть инсценировку. Видео самой операции нет, хотя все действия американской армии всегда пишутся, особенно когда речь идёт о ликвидации таких крупных фигур. Политолог Андрей Шарусов настаивает, что аль-Багдади - человек США, а значит, его незачем было убивать. Вашингтону невыгодно избавляться от террориста, иначе боевики будут неподконтрольны. Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин настаивает, что США срочно нужна победа, чтобы реабилитировать себя в глазах жителей страны, а также союзников в странах ЕС. Это финальная причина для инсценировки.

Добавим, полный материал доступен на сайте РИА ФАН.