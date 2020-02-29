"Инфекция, но не та": В России усомнились в результатах вскрытия больного COVID-19 китайца

Патологоанатомы обнародовали данные одного из умерших от коронавируса - 85-летнего жителя Китая.

Результаты исследования китайских экспертов опубликованы в журнале Journal of Forensic Medicine.

В своей работе специалисты отмечают, что заболевание имеет особенность. Так, "характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и лёгочных альвеол". По мнению исследователей, к такой реакции как раз и приводит вирусная пневмония, вызванная COVID-2019.

Однако в обсуждениях на сайте РИА Новости пользователи со скепсисом отнеслись к выводам научной статьи. В частности, граждане предположили, что пациент мог скончаться вовсе не из-за коронавируса, а из-за больничной инфекции.

"Описанный случай с пожилым человеком похож на наличие внутренней инфекции в больнице, потому что госпитализация была совершенно по другой причине", - отметил Victor51.

"Скорее всего, у него была больничная пневмония. Да и пожилые люди часто болеют этим заболеванием. И очень много смертельных случаев", - согласилась Нелли Яровая.

Пользователь под ником Oleg акцентировал, что умершему 85 лет. "Далеко не каждый здоровый доживает до такого возраста", - заметил он.

Ещё один комментатор и вовсе отмахнулся, заявив, что не верит исследованию патологоанатомов.

"Да чушь собачья, за такое время впервые сделали вскрытие и посмотрели, что и как…" - скептично прокомментировал Григорий.