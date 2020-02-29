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"Инфекция, но не та": В России усомнились в результатах вскрытия больного COVID-19 китайца

29 февраля 2020, 22:09  •  150 • В мире
Пользователи рунета скептически отнеслись к обнародованию данных вскрытия скончавшегося от коронавируса китайца. Пользователи отмечают, что описанные в исследовании учёных симптомы, якобы характерные для заразы, больше похожи на внутреннюю инфекцию, а не на COVID-19.
Патологоанатомы обнародовали данные одного из умерших от коронавируса - 85-летнего жителя Китая.
Результаты исследования китайских экспертов опубликованы в журнале Journal of Forensic Medicine.
В своей работе специалисты отмечают, что заболевание имеет особенность. Так, "характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и лёгочных альвеол". По мнению исследователей, к такой реакции как раз и приводит вирусная пневмония, вызванная COVID-2019.
Однако в обсуждениях на сайте РИА Новости пользователи со скепсисом отнеслись к выводам научной статьи. В частности, граждане предположили, что пациент мог скончаться вовсе не из-за коронавируса, а из-за больничной инфекции.
"Описанный случай с пожилым человеком похож на наличие внутренней инфекции в больнице, потому что госпитализация была совершенно по другой причине", - отметил Victor51.
"Скорее всего, у него была больничная пневмония. Да и пожилые люди часто болеют этим заболеванием. И очень много смертельных случаев", - согласилась Нелли Яровая.
Пользователь под ником Oleg акцентировал, что умершему 85 лет. "Далеко не каждый здоровый доживает до такого возраста", - заметил он.
Ещё один комментатор и вовсе отмахнулся, заявив, что не верит исследованию патологоанатомов.
"Да чушь собачья, за такое время впервые сделали вскрытие и посмотрели, что и как…" - скептично прокомментировал Григорий.

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