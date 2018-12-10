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"Инфекции не знают границ": Европе грозит "экспорт" кори с Украины

10 декабря 2018, 21:39  •  72 • В мире
Число заболевших корью в этом году - рекордное за последние 10 лет. Эпидемиологи предупреждают: "Инфекции границ не знают. Сейчас Европа будет страдать от завозных случаев кори из эпидемических регионов". И один из таких регионов - Украина.
По статистике ВОЗ, в этом году число случаев заболевания корью превысило все показатели за последние 10 лет. Самое большое количество заболевших - в Сербии и на Украине. Растет число летальных исходов, связанных с этой эпидемией.
По мнению завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольги Голубовской, Европа страдает от экспорта этого заболевания из других стран с повышенным эпидемиологическим уровнем.
"Инфекции не знают границ. Сейчас Европа будет страдать от завозных случаев кори из эпидемических регионов", - написала она на своей странице в Facebook, добавив, что на Украине на прошлой неделе зарегистрировано еще 2000 случаев заболевания корью, всего за год - более 42 тысяч случаев.
В ВОЗ предупреждают: чтобы предотвратить эпидемию кори, которая распространяется очень быстро, нужна глобальная иммунизация населения. Дважды в год необходимо прививать не мене 95% населения. При этом в ряде стран уровень вакцинации невероятно низок. Кроме того, нередко болезнь определяют на очень позднем сроке.
Между тем в последнее время все более популярным становится отказ от прививок.

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