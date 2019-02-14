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"Индийцы начали вести себя капризно": Баранец отметил непостоянство Дели в вопросах военного сотрудничества

14 февраля 2019, 05:09  •  102 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил, что индийское военное руководство непостоянно в своих решениях, поэтому в том, что Индия намерена купить российские истребители после того, как уже отказалась от них в пользу французских самолётов, нет ничего удивительного. По словам эксперта, в последнее время "индийцы начали вести себя капризно".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Индия заказала 21 российский истребитель МиГ-29, и отметил, что в настоящее время военное сотрудничество двух стран можно оценить на уровне между тройкой и четвёркой.
"С некоторых пор индийцы начали вести себя капризно, и тут руку приложили американцы", - отметил Баранец в беседе с корреспондентом Nation News, напомнив, что индийское военное руководство планировало закупить у России партию истребителей, но потом отказалось от сделки, купив французские самолёты. "У индусов утром одно решение, а вечером - другое", - заметил собеседник издания. Однако, по словам военного обозревателя "Комсомольской правды", в Дели всё-таки поняли, что французские истребители не тянут.
"И ещё я думаю, что запрос связан с уступками. Видимо, произошёл очень серьёзный бартер", - добавил Баранец.

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