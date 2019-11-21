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"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт

21 ноября 2019, 22:54  •  258 • Политика
После драки в эфире украинского эксперта Василя Вакарова с американским коллегой Грэгом Вайнером выяснилось, что последний не тот, за кого себя выдаёт. "Зовут его Григорий Винников, он разыскивается в США", - заявил политолог Леонид Дегтярёв.
В прямом эфире политического ток-шоу "Кто против?" украинский эксперт Василь Вакаров повздорил с американцем Грэгом Вайнером и швырнул его через всю студию. Однако, по словам политолога Леонида Дегтярёва, Грэг никакой не Грэг.
"Почему этого человека на ТВ называют американцем Грэгом? Зовут его Григорий Винников, он разыскивается в США за мошенничество и постоянно проживает в Москве", - написал политолог в Twitter.
По словам Дегтярёва, лже-Грэг живёт в России за счёт участия в различных политических ток-шоу, выдавая себя за американского эксперта. Политолог считает, что приглашать такого человека в студию - это проявлять неуважение к зрителю.
"Индийское кино отдыхает", - комментирует заявление политолога Сергей @qq6bwnFLeQeLxke.
"Один Грэг, другой Василь. Гриша и Вася они. А вообще надо голосовать кнопкой. Не смотреть это, вот и всё", - Dmitry @rznELVIS.
Фото: скриншот Twitter/@leon_elk

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